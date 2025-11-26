El boxeo profesional regresa a Varadero

Otra vez el Hotel Meliá Internacional de Varadero será sede de un cartel de boxeo profesional, el mismo se efectuará el venidero sábado 29 a las 7:00 PM.

Serán 9 combates, de ellos 3 están pactados a 10 asaltos, pues los ganadores se llevarán “fajas” continentales, hay otro que será de 8 round y el resto a 6.

Alberto Puig de la Barca, Presidente de la Federación Cubana de este deporte aseguró que tal y como sucedió en el mes de marzo, será un velada boxística muy atractiva, en el que subirán al ring por primera vez los locales, Saidel Horta, Nelson Williams, Keylor García y Alejandro Claro.

En total se efectuarán 9 peleas, donde tendremos presencia en 7 de cubanos. Sobresale la presencia de Lázaro Álvarez y el campeón olímpico Erislandi Álvarez, quienes pelearan por las fajas continentales ante los mexicanos Raúl Hernández y Rogelio Jiménez, respectivamente.

Puig de la Barca aseguró que los rivales de los cubanos son boxeadores con experiencia, por lo que se esperan buenos combates en la mayoría de las divisiones.

Consideramos que será un cartel con un alto nivel profesional, con calidad en cada una de las peleas. Tenemos confianza en que los nuestros seguirán creciendo en este tipo de boxeo.

El Presidente de la Federación Cubana de Boxeo, explicó cómo se seleccionan los rivales de los cubanos.

Es a partir del promotor que apadrina a la selección cubana “Agon”, y se coordina con la Asociación Mundial de Boxeo Profesional, se trata que después de cada victoria se busque un adversario con un ranking superior.

Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato/ Radio Rebelde

