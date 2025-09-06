Díaz y Alayo disputarán su cuarta final por el oro en la Liga Rusa de voleibol playa

La dupla cubana de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo se clasificó para la final del torneo Copa Victoria en Minsk, Bielorrusia, tras imponerse en semifinales a los locales Oleg Stoyanovsky e Ilya Leshukov con un ajustado marcador de 2-1 (23-21, 12-21, 15-10).

Con este triunfo, los antillanos lucharán este sábado por su cuarta medalla de oro en la Liga Rusa de Voleibol de Playa 2025.

El partio supuso un desquite para los cubanos, que cayeron ante la misma pareja el pasado 20 de julio en la final de la Copa de Rusia en un partido decidido en sets corridos. No fue, sin embargo, la primera victoria de Díaz y Alayo frente a Stoyanovsky y Leshukov, a quienes ya habían derrotado el 13 de julio en la final de la Copa de Moscú, en lo que fue su debut en la temporada en territorio ruso.

La pareja caribeña, que avanza a su cuarta final en el circuito, accedió a las semifinales tras vencer en cuartos de final por 2-0 (21-19, 21-17) a Dmitry Veretyuk y Fedor Sabaev del club Obninsk. Los cubanos mantienen un historial perfecto de cuatro victorias frente a este dúo, todas conseguidas en sets corridos.

El camino de Díaz y Alayo en la fase de grupos también fue impecable, con dos victorias en sus dos presentaciones del jueves. Su primera victoria fue contra Myskiv y Sivolap (Prosneg, Moscú) por 2-0 (21-18, 21-15), un equipo al que ya habían superado anteriormente por la medalla de bronce en Novy Urengoy el 16 de agosto y en cuartos de final de la Copa de Moscú el 14 de julio. Posteriormente, vencieron 2-0 (21-17, 21-16) a Ivanov y Arkhipov (Dínamo), a quienes también habían derrotado en la semifinal del torneo celebrado en la Isla de Sajalín.

Bajo la dirección del entrenador Francisco Álvarez Cutiño, Díaz y Alayo han cosechado hasta el momento tres medallas de oro, una de plata y una de bronce en la Liga Rusa. El próximo objetivo en su agenda es la participación en su tercera cita mundial, programada para del 14 al 23 de noviembre en Adelaida, Australia.

(Con información de ACN)

Post Views: 1