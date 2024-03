De República Dominicana a Cuba: el regreso de Brayan San Juan

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Había escuchado muy poco sobre él. Quizá por eso me asaltó tanto la curiosidad cuando el entrenador repasó los posibles abridores para los partidos inminentes y su nombre estaba enlistado.

Dudoso llego al dogout. Entre cuatro y seis jóvenes miran los entrenamientos desde la barda, mientras ríen y jaranean. Ya me alertaba el profesor del talento bisoño. A ras de terreno apenas digo el mote, cual maestro de primaria que pasa revista al alumnado asistente a la lección. Temeroso, uno de los muchachos asiente al llamado, sobrecogido por la pregunta y aún más por el reflector de la cámara.

“Física y mentalmente me siento bien para dar un buen año. Lo principal es que estoy en condiciones de ayudar al equipo y echar pa´lante con lo que tenemos”, dijo sonriente, al parecer escondiendo la vergüenza por los micrófonos, el lanzador de 19 años Brayan San Juan.

Una recta dotada de velocidad y buen arsenal de pitcheos rompientes son las principales cartas de este talentoso serpentinero. Tales condiciones llevaron al diestro matancero a integrar filas del equipo nacional sub 15 de béisbol en el año 2019 a raíz del Premundial de la categoría celebrado en México.

Sueños por Quisqueya para Brayan San Juan

Valorado como uno de los pítchers con mayor proyección dentro de su edad en Cuba, San Juan decidió tomar las maletas y enrumbar destino hacia otras tierras. En busca de un anhelo mayor, el entonces adolescente de dieciséis abriles arribó a República Dominicana tras una sustanciosa firma con alguna franquicia del béisbol profesional en Estados Unidos.

“Intenté probarme en otro tipo de béisbol para luchar por uno de mi sueños. Me preparé bien y entregué el máximo de mí porque quería representar un equipo de MLB (Major League Baseball). Pero no pudo ser. El factor suerte no estuvo de mi lado, y decidí regresar a Cuba para jugar pelota que es lo me gusta y sé hacer”, apreció Brayan, otro de los talentos criollos que anhelaron fuera de fronteras la rúbrica de un sueño postergado.

Jonder Martínez, campeón olímpico y encargado del pitcheo de Matanzas en la 63 Serie Nacional de Béisbol, anunció una posible rotación abridora con los zurdos Yoenni Yera (antes de su salida por contrato) y Dennis Quesada; así como también los derechos Roilán Avheroff, William Aguilera y Brayan San Juan.

“No hay presión. Como uno es novato, siempre siente el pre arranque, pero nada que no se quite con la primera bola”, añadió el subcampeón del Torneo Nacional de Clubes Campeones de 2024 con la casaca de Unión de Reyes.

Recta, cambio, slider y sinker serán los lanzamientos de los cuales dependerá este lanzador para enfrentar las tandas rivales. Aunque la inexperiencia competitiva dentro del principal torneo beisbolero de Cuba parece un factor demasiado pesado con el que tendrá que cargar San Juan, su talento y proyección hacen de él un novato a seguir de cerca.