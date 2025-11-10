Deportes tvyumuri

Cuba y Arabia Saudí se proponen afianzar vínculos deportivos

Por Redacción TV Yumurí

Los presidentes del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richards Aguiar, y el Comité Olímpico y Paralímpico de Arabia Saudí, Príncipe Abdulaziz Bin Turki Alfaisal Al Saud, firmaron un Memorando de Entendimiento llamado a afianzar los nexos bilaterales.

Rubricado en Riad, capital de ese país asiático, en el contexto de los VI Juegos de la Solidaridad Islámica, el documento expresa la voluntad de desarrollar la cooperación y promover relaciones amistosas basadas en principios de respeto y comunidad de intereses.

Establece, entre otras acciones a concretar, el intercambio de programas deportivos entre instituciones, asociaciones y federaciones de ambos países, y la formación de cuadros deportivos mediante el intercambio de conocimientos y experiencias.

Igualmente considera alentar la cooperación en el sector educativo, la capacitación de entrenadores y oficiales, personal técnico y administrativo, y fomentar la cooperación directa entre los comités olímpicos y los comités de atletas de ambos países.

El memorando establece, además, el propósito de estimular visitas de funcionarios y equipos nacionales, e incrementar los vínculos directos entre selecciones deportivas.

Durante su visita de trabajo Richards ha dialogado con otras personalidades, incluidos el presidente y la secretaria general de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC), Robin E. Mitchell y Gunilla Lindberg, respectivamente.

Tomado de Jit

