Cuba con cuatro medallas en inicio del paratletismo

Cuba cerró con una medalla de oro, dos de plata y una de bronce la jornada inicial del paratletismo de los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles, en la pista Mario Recordón, del Parque Estadio Nacional.

El capitalino Daumey Elizalde conquistó el primer título de la delegación antillana al dominar los 100 metros lisos clase T46.

En la explosiva carrera completó el uno-dos el villaclareño Jairon Bouzá emotivo final con protagonismo de la Mayor de las Antillas.

El campeón manifestó que entrenó mucho para este momento. «Sentimos un poco de presión, pero nada, siempre para adelante, ya tenemos confianza y ahora mucho orgullo por darle esta medalla a mi Cuba, y lucharemos por más», expresó.

Bouzá tampoco disimuló su regocijo y declaró a JIT que «estoy súper feliz de esta presea porque demostré que el entrenamiento ha funcionado, muy contento en realidad y mañana voy en busca de otra».

El otro metal de plata, de hecho el primero de la delegación, lo aseguró la camagüeyana Tairemy Navarro (T11-ciega total) junto a su guía Marcos Antonio Roldán, también en el hectómetro.

«Estamos muy felices porque es la primera en un evento internacional y se la dedicamos a nuestro país, donde nos apoyan siempre. También a la familia, Tai no habla mucho, pero en la pista es un ciclón, y mañana vamos a luchar por el triunfo en 200», expresó el quinceañero agramontino.

El pinareño Osbiel Palacios tributó la presea bronceada en 100 metros T46, lo que describió «como mi mejor actuación, pero no me conformo solo con esta, espero aportar más».

Yamina de la Caridad Martínez (F-46) no pudo comptir oficialmente al no presentarse rivales en el lanzamiento del disco, sin embargo demostró progresión al realizar sus lanzamientos y mejorar con 22.27 metros su marca personal de 21,91 con que ganó este año los Juegos Escolares Nacionales.

«Me siento orgullosa porque superé mi récord con un disco que en esta categoría sub-17 años pesa un kilogramo, o sea 25 gramos más que en la escolar. Me anima a que puedo luchar por medallas en la bala y jabalina, así que espero tener adversarias y subir al podio», expresó la quinceañera pinareña.

En los 100 metros para damas T47, la habanera María Rosa Albarrán ocupó el cuarto lugar, «pero voy a concentrarme en el salto porque me he propuesto llevar a mi Cuba una medalla».

Este martes continuará la lid con sesiones en la mañana y en la tarde-noche.

Entre tanto, el equipo de parapesas de Cuba concluyó en Santiago su base de entrenamiento y se traslada mañana a la región de O´Higgins, sede de la competencia los días 7, 8 y 9.

El grupo de paratenis de mesa retorna este martes a La Habana.

Tomado de Jit

Post Views: 2