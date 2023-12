Cristiano Ronaldo enfrenta demanda de mil millones de dólares

La superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo se enfrenta a una demanda colectiva de US$ 1.000 millones por su promoción de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.

La demanda, presentada el martes en un tribunal de Florida, dice que Ronaldo “promovió, ayudó y/o participó activamente en la oferta y venta de valores no registrados en coordinación con Binance”, incluida la venta de tokens no fungibles (NFT) de él mismo, lo que causó pérdidas financieras sustanciales para los inversores. Ronaldo y Binance no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

En noviembre de 2022, Ronaldo se asoció con Binance para vender NFT únicos que representaban “un momento icónico de Ronaldo inmortalizado en forma de estatuto digital”, dijo la compañía durante su lanzamiento muy publicitado, incluso en sus redes sociales.

Las NFT son un fenómeno relacionado con las criptomonedas que se generalizó, transformando esencialmente obras de arte digitales y otros objetos de colección en activos únicos y verificables que son fáciles de comercializar en blockchain.

La demanda acusa a Ronaldo de hacer “declaraciones engañosas” y afirma que “permitió que su nombre y su imagen fueran utilizados en relación con las declaraciones engañosas de Binance en las promociones de su producto”, en particular la venta de criptovalores no registrados propensos a una volatilidad salvaje.

Los demandantes también acusan a Ronaldo de no revelar “la forma o el monto de su compensación por parte de Binance”, que exige la ley estadounidense, y alegan que Binance y Ronaldo “sabían que estos anuncios estaban dirigidos a consumidores que no estaban familiarizados con las criptomonedas”.

El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, dijo que las celebridades deben “revelar al público de quién y cuánto les pagan para promover la inversión en valores”, dice la demanda. La SEC multó a Kim Kardashian con más de 1 millón de dólares el año pasado por un asunto similar.

La demanda colectiva es por una “suma superior” a los US$ 1.000 millones. En particular, Ronaldo todavía promociona la compañía, incluida la publicación de un anuncio de Binance el 28 de noviembre en su cuenta X, que tiene 110 millones de seguidores. (ALH)

Tomado de CNN en Español