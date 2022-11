The trophy is placed on display for the photographers before the soccer Champions League draw in Istanbul, Turkey, Thursday, Aug. 26, 2021. (AP Photo/Emrah Gurel)

Choques para octavos de final de la Liga de Campeones Europea El Real Madrid se enfrentará al Liverpool en los octavos de final de la Champions League, en una revancha de la final de la temporada pasada, según el sorteo realizado este lunes. Los españoles se impusieron al Liverpool por 1-0 en París en mayo para ganar su 14ª Copa de Europa. La final de 2022 se vio ensombrecida por el caos en el exterior del estadio y hubo críticas generalizadas hacia el trato de los aficionados a manos de las autoridades francesas desplegadas para el partido de mayo. El sorteo de este lunes también determinó el choque entre el París Saint Germain de Lionel Messi y al Bayern Múnich. Los parisinos quedaron segundos de su grupo, por detrás del Benfica, tras la última jornada, y ahora deberán enfrentarse al equipo que les venció en la única final que disputó el PSG en 2020. Por otra parte, Antonio Conte volverá a Italia para enfrentarse al Milan con su equipo del Tottenham Hotspur, mientras que el Chelsea se enfrentará al Borussia Dortmund. Pep Guardiola continuará con su búsqueda del trofeo de la Champions League que se le escapa desde hace 11 años cuando su equipo del Manchester City se enfrente al RB Leipzig alemán. Real Madrid vs Liverpool, un clásico de Champions League El Real Madrid y el Liverpool se han enfrentado dos veces en la final de la competición en las últimas cinco temporadas, con el equipo español saliendo victorioso en ambas ocasiones. El Real también ganó al Liverpool a doble partido en la temporada 2020/21 y no ha perdido ningún partido contra los Reds en sus seis enfrentamientos anteriores. La última victoria se produjo en los octavos de final en una famosa noche en Anfield en 2009, cuando Steven Gerrard y Fernando Torres inspiraron al equipo local para una victoria por 4-0. Si el Liverpool quiere emular aquella icónica actuación, tendrá que dar la vuelta a la situación -el equipo de Jürgen Klopp está muy lejos de la carrera por el título de la Premier League- antes de recibir a su rival, que ganó su grupo de la Liga de Campeones con facilidad y ya tiene el control en la Liga. Así quedaron todos los partidos de octavos de final de la Champions League: París Saint-Germain – Bayern de Múnich

Inter de Milán – FC Porto

Borussia Dortmund vs Chelsea

Eintracht Frankfurt vs Nápoles

AC Milan – Tottenham

Liverpool – Real Madrid

Club Brugge – Benfica

RB Leipzig – Manchester City El calendario de los octavos de final: Partidos de ida: 14-15 de febrero y 21-22 de febrero

