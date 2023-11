Waldo Mendoza: Soy un romántico de estos tiempos

Bendito tiempo ha sido, más que un título o una campaña, el sentimiento que resume 20 años de música y canciones de Waldo Mendoza:

«Yo creo que he tenido 20 años bien intensos, en los que he dejado de trabajar muy poco, por tanto, se ha ido el tiempo rápido. Realmente, cuando se pasan con intensidad, con amor, trabajando en lo que a uno le gusta, 20 años se te quedan cortos. Todo lo que he podido hacer con la música durante estas décadas, lo he disfrutado mucho, la he pasado de maravilla. Por supuesto, con sus desaciertos, con sus altas y bajas, como es la vida, un vaivén, pero entre tantas y tantas cosas, hemos estado haciendo lo que nos gusta, yo creo que nacimos para eso», expresó el compositor e intérprete en exclusiva con CubaSí.

—¿Qué podemos esperar para los próximos 20 años de Waldo Mendoza?

—Primero, pido mucha salud, para poderme entregar con esa energía, con esa misma fuerza con que lo he hecho en estos años anteriores. Voy a seguir escribiendo canciones de amor, voy a seguir cantando las canciones que quiera el público; a veces hay que mover un poco, pero sin perder la esencia de lo que es Waldo Mendoza.

«Habrá discos de música tradicional cubana, de salsa, todas esas cosas en las que me he movido yo a lo largo de mi carrera, pero sin perder la esencia. Waldo Mendoza es un romántico de estos tiempos. Así me clasificó el público y así me quedo. Me gusta eso… Como se dice en buen cubano: si hay que gozar, se goza, pero siempre enamorando y con respeto».

Un brindis de Chocolate con café

«Chocolate con café es uno de los proyectos que he creado con tanto amor. Se lo regalé a Guantánamo, que no fue la provincia que me vio nacer, pero sí me vio crecer, y me dio tantas cosas para ser lo que soy hoy en día, que algo tenía que hacer para ellos, así que en reciprocidad les entregué un festival como este, Chocolate con café, que ya trasciende fronteras, ya es un festival internacional que ha crecido mucho; salió de un municipio apenas con cuatro personas y ya es un festival de renombre y que augura tener mucho más éxito en el futuro», comentó sobre el evento que organiza cada año en el extremo más oriental de Cuba.

Sobre la próxima edición, destacó: «A partir del día 30 de noviembre y hasta el 4 de diciembre se abren las puertas nuevamente en Guantánamo para hacer el Festival Chocolate con café. Esta vez vienen artistas extranjeros, muchísimos, y lo más importante es que vamos a estar siempre unidos músicos que fuimos fundadores del Festival, que prácticamente no han faltado en ninguna de las ediciones.

«Se auguran buenas cosas para esta edición y, a pesar de ser una provincia tan pequeña, tan lejana, por esos días se hace bien grande, se acerca el horizonte porque se van a unir muchas fuerzas: va a estar conmigo Haila, Vannia, Buena Fe, que es uno de los fundadores, de los de siempre, y admiro su deferencia, pues ellos tenían compromisos y los han dejado por estar en el Festival, así que la gratitud es inmensa.

«Estará el Septeto Santiaguero, que ha tenido tantos lauros y que engalana todo lo que toca; la Original de Manzanillo en sus 60 años, Cándido Fabré que cumple 30, es decir, que es un regalo para Guantánamo también que ellos estén festejando sus aniversarios junto a Waldo, que está en los 20. Ya se sabe lo que significa para el oriente del país y para Cuba que se una la Original de Manzanillo y Cándido Fabré en un festival tan oriental y tan internacional ya, como el Chocolate con café. Se augura un festival bien cubano y bien universal». (ALH)

Tomado de CubaSí