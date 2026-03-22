UNIMA Cuba reconoce a René Fernández y a Rubén Darío Salazar

El Centro Cubano de la Unión Internacional de la Marioneta, entregó la primera edición de los Premios UNIMA Cuba en el marco del décimo sexto Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas.

El Premio Nacional de Teatro y fundador del Festitim, René Fernández, resultó merecedor del galardón en la categoría de personalidad. La obra del año la ganó «Un rastro en las estrellas» de Teatro de las Estaciones, con dirección del también Premio Nacional de Teatro, Rubén Darío Salazar.

«Pienso que es un reconocimiento a la vida, a la entrega que uno le ha dado al teatro para niños y de títeres cubanos. Yo estoy muy contento y hoy ha sido muy lindo el espectáculo», expuso René Fernández.

Por su parte Rubén Darío Salazar expresó:

«Que maravilla que la primera vez que la Unión Internacional de la Marioneta Cuba da un premio en en el apartado de espectáculos y en el apartado de personalidades, que lo tenga René, el maestro y que nosotros, sus alumnos, seamos con «Un rastro en las estrellas» el premio del espectáculo del año».

La ocasión resultó oportuna para la entrega de la Distinción Hermanos Camejo y Pepe Carril, que otorga el comité organizador del Festitaller. En esta edición del evento la recibieron los maestros Julio Cordero, Fara Madrigal, Migdalia Seguí y Juan González Fiffe.

«Rubén ya me había dicho que me iban a entregar en esta edición la distinción Hermanos Camejo y Pepe Carril, pero la distinción Máscara que entrega Matanzas fue una absoluta sorpresa. Realmente me hicieron sentir muy emocionado porque yo he venido muchas veces a Matanzas.

Yo digo que todos los años desde hace casi treinta venimos a Matanzas, si no es por el Festival de Teatro Callejero es por el Festitim o por alguna otra gira, pero siempre estamos visitando al público matancero», aseguró Fiffe.

El Consejo Provincial de las Artes Escénicas en Matanzas entregó la Distinción Máscaras a los maestros Federico Cauich Rosado, Ainé Martelli y Juan González Fiffe.

La gala de entrega, en la Sala José White, contó con la puesta en escena del concierto performatico «Canciones viejas, siempre nuevas», de la mano de Olga Blanco y Teatro de las Estaciones.

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