Un día para el mariachi

La música mexicana trasciende fronteras. La ranchera o el mariachi forman parte de los gustos de muchos, que acompañados de un traguito o en una reunión entre amigos improvisan con alguna canción.

Precisamente en honor a esa manifestación artística cada 21 de enero el mundo celebra el Día internacional del mariachi. En Matanzas diversas agrupaciones mantienen viva la esencia musical mexicana como Mariachi Atenas, Guadalupe y Mariachi Los Coyotes. A este último pertenece el joven cantante Pedro Alexis Torrez Tey.

“Soy natural de Guantánamo. Toda mi familia materna está vinculada a la música y cantaban profesionalmente. A la edad de 5 años canté mi primera canción”

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el mariachi interpreta la música tradicional y representa un elemento fundamental de la cultura de ese país. Trasmite valores e historia por lo que se le reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Con formación en la especialidad de Artes Plásticas, Pedro Torrez confiesa que su pasión por la música latía más fuerte:

“Cuando estaba estudiando Artes plásticas realizaron las captaciones para ser cantante profesional y me presenté. He conocido maestros y profesores que me han dado consejos pero en realidad soy de formación empírica. No estudié canto ni música en ninguna escuela”.

A la edad de 16 años Pedro decide probar suerte e inicia su recorrido por otras provincias del país para cumplir sus sueño, ser cantante. En La Habana participa en el concurso musical Boleros de Oro donde obtiene el tercer lugar.

“Luego de esa competición un amigo integrante de Mariachi Los Coyotes me llama para que formara parte de la agrupación. Unos años después con nuevos colegas creamos en Santa Marta el Mariachi Guadalupe y finalmente regresé a Los Coyotes por la calidad musical del grupo”.

Existen dos tipos de mariachis. El tradicional con una instrumentación de violines, guitarrón, trompetas, guitarras y la vihuela. El otro formato es el moderno que incluye saxofones, baterías, teclados y demás instrumentos.

“Los Coyotes tiene dos formatos el tradicional compuesto por 10 músicos y el moderno que lo integran 12 con percusión y piano. Yo he aprendido a tocar la guitarra y la vihuela de forma empírica”.

Aunque muchas personas confunden los términos mariachi y charro cada uno encierra un significado diferente. Los charros combinan la equitación con el pastoreo mientras que los mariachis son una agrupación musical.

Según refiere la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se considera como cuna del mariachi a Jalisco. Otros estados como Zacatecas, Michoacán y Colima también constituyen referentes del género.

Como herencia del mestizaje y símbolo de la cultura mexicana, combina jarabes, sones, minués, polkas, valonas, chotis, valses, serenatas, corridos y baladas con temáticas centradas en el amor, la mujer y la vida rural.

“Canto variedad de géneros pero mi preferidos son el bolero, las rancheras y hasta los corridos. Canto salsa, sigo a Los Van Van pero crecí escuchando la música de Vicente Fernández y después de su hijo Alejandro Fernández. Mi canción favorita es Loco, me identifica mucho”.



Reconocidos por su vestuario típico con chaquetilla, pantalones de charro, cinturones, botines, moño o corbata de rebozo y sombrero, las bandas de mariachis tiene en sus cantantes un sello original.

“Considero que lo más importante es tener buen oído para escuchar el ritmo de la música y tener buena afinación”.

En su trayectoria artística Pedro ha sorteado diferentes situaciones durante las presentaciones: “Siempre se te casi siempre se me olvidan las letras de las canciones porque son muchas y entonces ponen una que hace tiempo que no canto pero improviso y me sale bien”.

Mariachi Los Coyotes atesora diferentes lauros por su aporte en la promoción la música mexicana en la cultura cubana como La Agrupación invitada más popular y Mejor Agrupación invitada. Esta última durante la gala de Palmas y Cañas en el año 2014.

Entre las perspectivas de trabajo de este joven exponente de la música mexicana destacan el desarrollo de su carrera en solitario. Para ello incursiona en la difusión de sus canciones en las plataformas digitales.

