Subastarán cuadro en homenaje a Marilyn Monroe

La casa de subastadas Christie’s anunció mediante un comunicado que la obra de arte podría alcanzar un precio estimado de entre 500 y 800 mil libras (entre 630.312 y 1.008.049 dólares), la misma fue regalada a un amigo de la autora en 1964 y desde entonces permanece en la misma colección.

Epitaph to Something’s Gotta Give es una de las 25 pinturas pop creadas por Boty e incluidas en una exposición sobre su vida en la galería Arthur Jeffress de Londres en 1962.

La obra permanecerá en Nueva York hasta el próximo día 21, para luego exhibirse en esta ciudad del 13 al 20 de marzo.

Según reseñan medios digitales, el epitafio al que hace referencia el título guarda relación con el cierre de producción de la película Something’s Gotta Give.

En tanto, la pieza central de la composición fue tomada de una fotografía que publicó la revista Life el 22 de junio de 1962 donde aparece Monroe nadando en una piscina en el set.

La artista visual británica, quien falleció en 1966 a la edad de 28 años, es autora de otras dos pinturas sobre la rubia dorada: Colour Her Gone (1962), expuesta en la Wolverhampton Art Gallery, y The Only Blond in the World (1963), que se encuentra en el Tate Modern de Londres.

Angus Granlund, responsable de la subasta de Arte Moderno Británico e Irlandés, expresó: “Pintado con el estilo distintivo de Boty, Epitaph to Something’s Gotta Give toma la forma de un collage pictórico íntegramente representado en pintura al óleo”.

Pauline Boty fue una artista pionera cuyo trabajo dio forma a uno de los mayores movimientos del arte británico del siglo XX. En su efímera vida, creó un grupo poderoso y vibrante de obras que exploraban la cultura popular y la política de izquierda, precisa el texto. (ALH)

Tomado de Prensa Latina