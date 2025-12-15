Cultura

Reconocen en Colón a personalidades por el día del trabajador de la Cultura

La celebración del día del trabajador de la Cultura tuvo en Colón una connotación especial, el reconocimiento a trabajadores de las diferentes instituciones por su labor durante el año y de manera especial el  otorgamiento de la condición: «Cultores del Pueblo» a personalidades que contribuyen al desarrollo intelectual y cultural en el territorio.
En esta ocasión los premiados  fueron: la bibliotecaria Iraida Espinosa Rodríguez del centro mixto «Julio Padrón Armenteros» , el Artesano Ernesto Noel Carmona Torres, el Promotor Cultural de Barrio Heriberto Herrera Córdoba la periodista y directora de la Emisora Radio Llanura de Colón Tania Rosa Álvarez Acosta, Iris Quintero Zulueta reportera de la Corresponsalía de Televisión Colón, la Doctora Teresa Reyes Camejo, responsable del programa del Adulto Mayor y la promotora de la casa de Cultura » Julio Reyes Cairo» Ana Serafina Álvarez Lucio.
Por el día del trabajador de la Cultura en todas las instituciones del sector agasajaron a quiénes se destacan por su labor meritoria.

