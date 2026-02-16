Realizan en Colón Feria Interactiva de Artesanía Popular

En el portal del taller » Carmelo González» de Colón cada mes convergen los proyectos de artesanía popular: «Hilando Fino» y «Variart Colón».

La motivación realizar ferias interactivas dedicadas a efemérides importantes y promover las artes manuales.

La de este mes está dentro de la jornada por el día del Instructor de arte, el aniversario de la Casa de Cultura Municipal y al Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, según explicó José Antonio Zuaznábar Hernández, Jefe de Cátedra de Artes Plásticas de la Casa de Cultura Municipal «Julio Reyes Cairo». Comentó además sobre la integración de los grupos con personas de la tercera edad en el caso de «Hilando Fino», con representación de la Casa de Abuelos, conocida como antiguo Centro Gerontólogico( CEGER) y «Variart», integrado por adolescentes y jóvenes.

En el espacio se recrean tradiciones como el tejido, la muñequería, el bordado y el trabajo en piel. Abogan por la enseñanza y la convocatoria a nuevos miembros al ser reconocidos y categorizados como unidad artística provincial.

El rescate de manualidades trasciende como opción cultural en el taller de artes plásticas colombino, explica José Antonio Zuaznábar Hernández, que cada mes realizan expoventas con muy buena aceptación por lo utilitario de las piezas confeccionadas, la mayoría de ellas con material reciclabe.

En los grupos «Hilando Fino» y «Variart» Colón se promueve el arte tradicional ponderado por la belleza y la creatividad.

