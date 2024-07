Realizador audiovisual cubano anuncia exposición fotográfica

No encontré una mejor manera para celebrar, declaró en esta capital a la agencia Prensa Latina el guionista, director de documentales, reportajes y cortos sobre la historia, la cultura y la actualidad de la mayor isla del Caribe.

Cada conjunto, porque tendrá imágenes solas, cuatro y hasta 10 unidas, contará con décimas del repentista antillano Alexis Díaz Pimienta, detalló el autor de “Desafío”, “En mis ojos brillas tú”, o “Elogio de la Virtud”.

Ya hemos trabajado bastante en eso y estoy dedicado a prepararla, aseguró Chile, quien mostró antes sus fotografías y otras colectivas en Estados Unidos, Alemania, España, Bélgica, entre ellas Afrodescendientes o Guanabacoa-Cuba.

Convocaré a la Galería El Reino de Este Mundo, de la Biblioteca Nacional, en La Habana, a mis amigos, a todas las personas que les interese lo que hago también con la cámara fotográfica, adelantó.

Nacido el 27 de septiembre de 1954, con diferentes distinciones recibidas, Chile confesó a esta agencia que las dos misiones más importantes que tiene para este tiempo son sembrar amor, cariño y confianza donde quiera que llegue. Eso es una tarea difícil, admitió, “pero me propongo dejar una estela de afecto donde esté, con mi obra, el trato hacia los demás seres humanos, sea en Cuba o fuera”, acotó.

La otra es apoyar a mis hijos (Daniel y Yanelis), subrayó el Premio Nacional de Periodismo José Martí 2019, con la Réplica del Machete Mambí del General Máximo Gómez (1998).

Expresó su orgullo porque el primero siguiera el camino de la realización audiovisual, “es muy estimulante”, destacó, y contó que han laborado juntos, “le he enseñado todo lo que he podido, pero he aprendido de él”.

El historiador cubano Eusebio Leal (1942-2020) opinó que Chile “ha sabido forjar una imagen singular, siempre digna y luminosa de Cuba”.

Sus imágenes conforman un universo de fe y espiritualidad, perceptibles para aquellos que, como él, son capaces de amar, sentenció el intelectual. (ALH)

Tomado de Prensa Latina