Los cubanos Chucho Valdés y el grupo de rock afro Síntesis obtuvieron los premios Latin Grammy 2022 en sus categorías, reseñan diferentes medios de prensa.

Mirror Mirror, obra de Chucho, mereció el lauro en el apartado de mejor álbum de jazz latino junto a Eliane Elias y Chick Corea. Chucho Valdés (Dionisio Jesús Rodríguez) nació en Quivicán en 1941. El pianista de jazz afrocubano fundó el grupo Irakere. Entre sus premios figuran: nueve Grammy; seis Grammy Awards y tres Grammy latinos.

Por su parte, los cantantes y compositores Carlos Alfonso y Ele Valdés, junto a sus hijos Eme y X Alfonso recibieron, a nombre de Síntesis, el Latin Grammy en la categoría de mejor álbum folclórico por Ancestros Sinfónico. Síntesis distingue como una de las agrupaciones emblemáticas de la música cubana contemporánea.

Jorge Drexler sumó seis premios y resultó el artista más premiado de la noche, seguido por Bad Bunny con cinco. En la gala destacó Motomami, con el premio Álbum del Año, de la española Rosalía.

La Academia Latina de la Grabación entregó los premios este jueves 17 de noviembre durante una gala efectuada en Las Vegas, Nevada. El espectáculo contó con las actuaciones de Christina Aguilera, Rauw Alejandro, Marco Anthony, Elvis Costello, Jorge Drexler y Silviana Estrada, entre otros.

Laura Pausini, Luis Fonsi, Anitta y Thalía condujeron el encuentro.

A continuación los premios en cada una de las categorías:

Álbum del año: Motomami, de Rosalía

Canción del año: Tocarte, de Jorge Drexler y C. Tangana

Grabación del año: Tocarte, de Jorge Drexler y C. Tangana

Persona del año: Marco Antonio Solis

Mejor nueva artista: Angela Álvarez y Silvana Estrada

Mejor canción pop: La Guerrilla de la Concordia, de Jorge Drexler, y Tacones Rojos, de Sebastián Yatra y Pablo María Rousselon. (empate)

Mejor interpretación de reguetón: Lo siento BB, de Tainy, Julieta Venegas y Bad Bunny.

Mejor álbum de música urbana: Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny

Mejor álbum vocal pop: Dharma, de Sebastián Yatra

Mejor álbum vocal pop tradicional: Aguilera, de Christina Aguilera.

Mejor álbum de pop/rock: Los Años Salvajes, de Fito Paez.

Mejor álbum cantautor: Tinta y tiempo, de Jorge Drexler

Mejor canción alternativa: El día que estrenaste el mundo, de Jorge Drexler.

Mejor fusión o interpretación urbana: Titi me pregunto, de Bad Bunny

Mejor álbum folclórico: Ancestros sinfónico, de Sintesis, X Alfonso y Eme Alfonso

Mejor álbum alternativo: Motomami, de Rosalía.

Mejor álbum de rock: Unas vacaciones raras, de Él Mató a un Policía Motorizado

Mejor álbum de música flamenca: Libres, Las Migas

Mejor álbum instrumental: Maxixe Samba Groove, de Hamilton Holanda.

Mejor canción de rock: Lo Mejor de Nuestras Vidas, de Fito Paez.

Mejor canción pop/rock: Los Años Salvajes, de Carlos Vives y Fito Paez.

Mejor álbum de tango: Horacio Salgán piano Transcriptions, Pablo Estigarribia.

Mejor álbum de jazz latino: Mirror Mirror, de Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdés.

Mejor canción urbana: Titi me pregunto, de Bad Bunny

Mejor álbum de salsa: Pa’allá voy, de Marc Anthony.

Mejor álbum de cumbia/vallenato: Feliz Aniversario, Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina.

Mejor álbum de merengue/bachata: Entre mar y palmeras, Juan Luis Guerra.

Mejor álbum tropical tradicional: Live in Marciac, de Gónzalo Rubalcaba y Aymee Nuviola.

Mejor álbum tropical contemporáneo: Cumbiana II, de Carlos Vives.

Mejor canción de rap/hip hop: De museo, Bad Bunny

Mejor canción tropical: Mala, de Marc Anthony y Álvaro Lenier Mesa

Mejor diseño de empaque: Motomami, de Rosalía

Mejor mezcla: El plan maestro, de Jorge Drexler y Fernando Velázquez

Productor del año: Julio Reyes Copello, por obras como Cuántas veces, de Carlos Rivera y Reik; Nada Particular, de Miguel Bosé y Carlos Rivera, y Pa’lla Voy, de Marc Anthony.

Mejor vídeo musical de versión corta: This is not America, de Residente y Lisa-Kaindé Diaz.

Mejor vídeo musical de formato largo: Hasta la raíz: el documental, de Natalia Lafourcade, Bruno Bancalari y Juan Pablo López-Fonseca

Mejor álbum de música clásica: Legado, de Berta Rojas y Sebastián Henríquez.

Mejor álbum de música latina para niños: A la fiesta de la música vamos todos, de Sophia.

Mejor arreglo: El Plan Maestro, de Fernando Velázquez y Jorge Drexler.

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: EP #1 Forajido, de Christian Nodal.

Mejor álbum de música banda: Abeja reina, Chiquis.

Mejor álbum de música tejana: Para que baile mi pueblo, de Bobby Pulido.

Mejor canción regional mexicana: Como lo hice yo, de Edgar Barrera, Matisse y Carin León.

Mejor álbum cristiano (en español): Viviré, Marcos Witt.

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: Motomami, de Rosalía y los productores Bryan Hernández, Shin Kamiyama, Michael Larson.

Mejor álbum de música norteña: La reunión, de Los Tigres del Norte.

Mejor canción en portugués: Verdo Sardo, de Marisa Montes y Jorge Drexler.

Mejor álbum de pop contemporáneo en portugués: Sim Sim Sim, de Bala Desejo.

Mejor álbum de samba/pagode: Numanice #2, de Ludmilla.

Mejor álbum de música popular brasileña: Indigo Borboleta Anil, de Liniker.

Mejor álbum de música de raíces en portugués: Senhora Estrada, de Alceu Valença.

Mejor álbum cristiano (en portugués): Laboratório do grove, de Eli Soares.