Por eso soy Tentempié

Siempre digo que el teatro es una carrera de resistencia y no de velocidad, que debes tener una fuerte vocación y amarlo para ejercerlo, que no se trata de agradar a todos sino de devolver en arte lo que el diario vivir te ofrece, de disfrutar lo que haces y de respetar al público que asiste a verte, no debe importarnos su nivel…se trata de enamorarlo de la historia y que una vez terminada la función su mirada salga enriquecida.

En 1991 salí del teatro para hacer radio, quería conocer los secretos que durante muchos años me habían ofrecido las voces que me llevaron a diferentes mundos, en esos años no estaba permitido compartir, como ahora, el trabajo de el teatro con el de la radio, cuatro años me dediqué solamente a conocer la radio por dentro, desde el grupo dramático a la cabina de locución y al trabajo de la fonoteca.Fue una experiencia que me ha servido mucho, es la radio otra escuela donde no todos los actores logran salir airosos.

Fue en 1994 cuando termina el I Taller Internacional de títeres que decidí regresar al teatro como me fuera posible.Es así que nace el espectáculo Maravilla Contin Contando con un mínimo de recursos pero lleno de verdad, lo estrené en el Teatro Papalote y ha transitado Maravilla por muchos escenario alcanzando su mayor reconocimiento en sus veinte años desde la pequeña pantalla.

Se abrieron otros caminos y mi ingreso a Teatro de Las Estaciones, junto al que crecí y realicé obras de gran envergadura, no impidió que de alguna manera junto a mí compañero de vida, Jesús del Castillo, premio Casa de Las Américas,continuara con un proyecto que más que estar en las tablas pudiera considerar como el de aportar nuestros conocimientos desde diferentes plataformas, dígase la dramaturgia, el guión, talleres, puestas en escenas, la televisión, etc.

De experiencias acumuladas me fuí convirtiendo en directora de mis puestas, de las peñas, de talleres y hoy en mi ” mayoría de edad teatral” continúo enamorada del teatro y del concepto que una vez asumimos para hacer teatro, ese de mantenernos en pié a pesar de los empujones.

Puedo decir que desde hace treinta años también hago teatro independiente, y me realizo desde mi perspectiva, que he representando al teatro cubano con Teatro Tentempié en España y en E.U.

Puedo decir que comencé hacer teatro de figuras desde 1994 pero…. estaría excluyendo las puestas en escena que desde 1981 con la obra LA EMBOSCADA, entre otras,utilizaron elementos y títeres en función dramática.

A lo largo del año subiré a la escena con espectáculos como Carmen Flor de los recuerdos, Floripondin y Azucena, Pueblito de cuentos, Maravilla Contin contando y anuncio un próximo estreno que he nombrado Donde todo puede suceder y continuaré realizando las peñas del Barquito de Papel.

“No sólo de pan vive el hombre” y eso lo tengo bien sabido …también creo en el refranero popular…”A falta de pan…

Entonces hago mi parte …que por muy pequeña que sea es…y me siento feliz cuando un niño corre para abrazarme o cuando a raíz de mi último estreno muchas personas mayores me agradecen y quieren repetir.

Doy gracias a Dios porque aún me mantiene en pié.

