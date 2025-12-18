Cultura Matanzas tvyumuri

Otorgan la Distinción “Vitral de mi Ciudad 2025” al creador Ulises Rodríguez Febles

La Dirección Municipal de Cultura de Matanzas entregó recientemente la Distinción “Vitral de mi Ciudad 2025”, a Ulises Rodríguez Febles, reconocido dramaturgo, novelista, promotor cultural y director de la Casa de la Memoria Escénica.

Este reconocimiento constituye el colofón a un año de merecidos homenajes a su trayectoria.

Durante el 2025, Rodríguez Febles, fue el escritor a quien se dedicó la Feria del Libro en la provincia, un hecho que subraya la relevancia de su obra literaria, su incansable actividad de promoción y su influencia como personalidad de la cultura matancera y cubana.

La concesión del “Vitral de mi Ciudad 2025” sintetiza el amplio reconocimiento que, tanto a nivel local como nacional, ha obtenido la labor y los logros de este creador extraordinario.

By Redacción TV Yumurí

