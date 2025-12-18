Otorgan la Distinción “Vitral de mi Ciudad 2025” al creador Ulises Rodríguez Febles

La Dirección Municipal de Cultura de Matanzas entregó recientemente la Distinción “Vitral de mi Ciudad 2025”, a Ulises Rodríguez Febles, reconocido dramaturgo, novelista, promotor cultural y director de la Casa de la Memoria Escénica.

Este reconocimiento constituye el colofón a un año de merecidos homenajes a su trayectoria.

Durante el 2025, Rodríguez Febles, fue el escritor a quien se dedicó la Feria del Libro en la provincia, un hecho que subraya la relevancia de su obra literaria, su incansable actividad de promoción y su influencia como personalidad de la cultura matancera y cubana.

La concesión del “Vitral de mi Ciudad 2025” sintetiza el amplio reconocimiento que, tanto a nivel local como nacional, ha obtenido la labor y los logros de este creador extraordinario.

