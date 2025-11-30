Cultura

Orquesta Sinfónica de Matanzas celebra su aniversario 75

Por Daniela Pujol Pérez

La Orquesta Sinfónica de Matanzas celebró su aniversario 75 con un concierto especial en la Sala José White, de la Atenas de Cuba.

La ocasión contó con el maestro Jorge Félix Leyva García como director invitado.
«Esta es mi cuarta vez dirigiendo esta orquesta. Siempre es un placer venir a Matanzas, porque tanto sus músicos como su público poseen un entendimiento musical y artístico sorprendente», expresó Leyva García.
El programa de la tarde incluyó «Obertura Romeo y Julieta», de P. I. Tchaikovsky; «Ballade para Flauta y Arpa», de A. Perilhou; «Sinfonía No. 7 en A Mayor Op. 92», de Beethoven, y «Cinema Paradisus», de E. Morricone.
La segunda pieza contó con las interpretaciones solistas de Irina Madrazo Jiménez y Mayte Rodríguez Álvarez, en la flauta y el arpa, respectivamente.
«Me siento honrada de formar parte de esta institución por más de veinte años y poder hacer la música que estudié en la academia», comentó la flautista Madrazo Jiménez.
Al cierre del concierto el subdirector del Centro Nacional de Música de Conciertos, Haskell Armamenteros Ponce, y el director de la Orquesta Sinfónica de Cuba, Igor Ernesto Corcuera Cáseres, entregaron a la agrupación un reconocimiento a nombre del centro y del Instituto Cubano de la Música.
Al agasajo se sumó la Dirección provincial de Cultura, por tantos de años de excelencia del colectivo.
La Orquesta Sinfónica de Matanzas constituye una de las instituciones de música clásica más relevantes de la Ciudad de los Puentes. Por ella han transitado numerosos músicos de renombre, y
actualmente, bajo la tutela de Yeny Delgado Rolo, la agrupación continúa formando nuevas generaciones de intérpretes, a la vez que defiende con sus presentaciones la música de cámara y concierto. (ALH)

By Daniela Pujol Pérez

