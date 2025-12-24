Orquesta Faílde ratifica compromiso con su raíz

En la publicación digital, la agrupación defensora de las sonoridades cubanas en la mayor de las Antillas y el mundo menciona que Faílde nació un 23 de diciembre (1852) y murió un 26 de diciembre (1921), por eso en el mes referido siempre le rinden homenaje.

Como prometimos, después de un tiempito lejos de casa, este fin de año estaremos cerca de nuestra gente en Matanzas; gracias a las direcciones municipal y provincial de Cultura por hacerlo posible, sostiene la agrupación.

Se anuncia que en la calle Velarde, arteria históricamente conectada al relevante compositor, por ubicarse allí el inmueble donde vivió y falleció Faílde, este martes a las 9:00 de la noche tuvo lugar un concierto para celebrar su herencia cultural.

El viernes 26 venidero, fecha en la que se conmemorarán los 104 años del deceso de Miguel Faílde, como es tradicional, gestores de la cultura cubana y otros representantes del pueblo llegarán en peregrinación a su tumba en el Cementerio de San Carlos Borromeo, para rendirle tributo.

Anuncia además la publicación de la agrupación en la red social digital que el domingo venidero la Casa del Danzón, ubicada en la céntrica calle del Medio, acogerá un baile y fraternal encuentro de bandos entre La Habana y Matanzas, actividad planificada para las 4:00 de la tarde.

Natural de la provincia de Matanzas, Miguel Faílde trasciende como creador del danzón, género devenido baile nacional de Cuba y patrimonio cultural inmaterial de la nación; el paradigma del músico inspira la existencia de la Orquesta Faílde, dirigida por su descendiente Ethiel Failde. (ALH)

