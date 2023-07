Prosigue en Bélgica mayor festival de música electrónica

El Festival Tomorrowland de música electrónica, considerado el mayor de su tipo en Europa, continúa hoy su segunda jornada de actividades con la participación de los Djs más aclamados del momento.

Los mejores exponentes del género se presentan en la localidad de Boom, en Flandes, Bélgica, en un peculiar evento dividido en dos fines de semana, primero del 21 al 23 de julio, y ahora del 28 al 30.

Organizado por las empresas propias de esta festividad (We Are One World y Tomorrowland Foundation), en conjunto con una promotora estadounidense, cada año acuden aquí alrededor de 400 mil personas de casi 200 nacionalidades.

Se le considera oficialmente el festival más grande del planeta y su historia se remonta a la primera década de los años 2000 cuando los hermanos Manu y Michiel Beers, trabajadores de la empresa holandesa ID&T, crearon este certamen.

El 14 de agosto de 2005 se llevó a cabo la primera edición del Tomorrowland (tierra del mañana) en el Área Recreativa Provincial DeSchorre, comuna y municipio de Boom.

Cada año este espectáculo era organizado por la promotora ID&T, pero a partir de 2013 se anunció la compra de la empresa por parte de otra promotora de eventos, esta vez, con sede en Los Ángeles, LiveStyle, mientras, sus impulsores, los hermanos Beers, fundaron la We Are One World y la fundación Tomorrowland.

El evento ofrece escenarios y ambiente rodeados de una decoración que simula un mundo de magia y fantasía, brinda una variedad de subgéneros dentro de la música electrónica y posee el camping DreamVille, un espacio para el público en las afueras del recinto, donde se prepara una pre-fiesta desde el mediodía del jueves hasta pasada la medianoche.

Tomorrowland presenta este fin de semana en su cartel casi 600 artistas, entre ellos, reconocidos dentro del universo de la acústica y la electrónica, como Carl Cox, Kygo y David Guetta.

Tomado de Prensa Latina