Madonna vuelve al estudio de grabación

Madonna se ha vuelto a meter en un estudio de grabación, en Londres y con el productor británico Stuart Price, que fue el director musical de su última gira, el Celebration Tour de 2023-2024.

La cantante ha publicado en sus redes sociales imágenes en el estudio tanto sola como con Price, con el que ya trabajó en 2001 en su gira Drowned World Tour y que también produjo su disco ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005).

El celebration Tour supuso el reencuentro de los dos artistas y el buen resultado ha llevado a Madonna a volver a entrar en un estudio de grabación, pero no ha precisado si es para grabar un nuevo disco, que sería su decimoquinto álbum de estudio tras ‘Madame X’ (2019).

‘London Calling……………Back in the Stu with Stuart Price’ (‘Llamando a Londres……De regreso en el estudio con Stuart Price’), es el breve mensaje que acompaña a las imágenes.

Además de las fotos de su trabajo con Price, Madonna también ha colgado otras imágenes junto a su novio, el futbolista jamaicano Akeem Morris, en un partido del Chelsea.

( Tomado de Cubasi)

Post Views: 27