Jovellanos celebra el 67 aniversario de la Revolución con una intensa jornada cultural

Del 26 de diciembre al 4 de enero, el municipio de Jovellanos se viste de gala para celebrar el aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana con un amplio programa de actividades culturales que exaltan los valores, tradiciones y expresiones artísticas que definen la identidad del territorio.

Durante estos días, se desarrollarán presentaciones de música tradicional, danza, teatro, exposiciones de artes plásticas, ferias artesanales y espacios de intercambio comunitario en barrios, consejos populares y centros culturales.

Las actividades estarán dirigidas a públicos de todas las edades, con énfasis en la participación popular y la promoción del talento local.

Uno de los momentos más esperados será la actuación especial del afamado grupo de rumba tradicional Los Muñequitos de Matanzas, el próximo 3 de enero a las 6:00 p.m. en el céntrico parque Domingo Mujica, en la cabecera municipal.

Esta presentación rendirá homenaje a la herencia afrocubana y al papel de la rumba como expresión viva de la cultura popular.

La jornada cultural en Jovellanos no solo conmemora una fecha histórica, sino que también reafirma el compromiso del municipio con la preservación de sus raíces, el fortalecimiento de la identidad local y el disfrute colectivo del arte y la cultura.

Yannier Delgado Díaz/ Radio 26

