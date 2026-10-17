Según informó el embajador de Cuba ante el Vaticano, Leyde Rodríguez Hernández, la muestra está integrada por 18 obras y la ceremonia de apertura será conducida por el reconocido coleccionista y promotor de arte cubano, el galerista italiano Eriberto Bettini, quien además funge como su curador.

El evento será presentado por la Dra. Florana Menéndez y contará con la presencia de autoridades del Vaticano, representantes del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, de la Embajada de Cuba en Italia, así como del respetado crítico de arte Luciano Caprile.

La cita cultural está copatrocinada por la Embajada de Cuba ante la Santa Sede y el Dicasterio para la Cultura y la Educación —organismo que coordina la acción vaticana en los ámbitos de la cultura y la enseñanza en todo el mundo—.

Asimismo, cuenta con el respaldo de prestigiosas instituciones y empresas como la Gallería Bettini & Co., el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, el Consejo Nacional de Artes Plásticas (CNAP), Salvatori Cornici y la agencia Sol&Med, entre otros colaboradores.

El diplomático cubano agradeció el permanente apoyo recibido del Ministerio de Cultura de Cuba que hizo posible la organización de la muestra.

La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 15 de diciembre, se enmarca de forma orgánica en las celebraciones por el Día de la Cultura Cubana, conmemorado cada 20 de octubre.

Según la crítica de arte Alba Casale, Elizagaray es un creador sumamente versátil que desde 2005 se ha mantenido en una constante experimentación de nuevas técnicas y texturas.

“Utiliza el expresionismo como la vía definitiva para reflejar la compleja realidad que lo rodea y la condición del ser humano en particular”, escribió en la publicación Wellness Destiny.

En esta oportunidad, el pintor deleitará al público romano con 18 obras de su más reciente colección pictórica en las que, según palabras del artista, conviven sombrías figuras fantasmagóricas de niños y animales.

Son composiciones donde su principal interés radica en resaltar la dimensión psicológica y la carga emotiva del ser humano, por encima de la mera semejanza física, expresó.

La crítica destaca que desde 2008, Elizagaray se ha consolidado como una de las figuras imprescindibles dentro de la escena artística cubana contemporánea, participando en numerosas exposiciones internacionales y cosechando múltiples premios.