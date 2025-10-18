Homenaje al músico e investigador jagüeyenses Francisco Benedicto González Love

En el marco de la Jornada de la Cultura Cubana, el Museo Municipal “Agustín Acosta Bello de Jagüey Grande reconoció la obra de Francisco Benedicto González Love, destacado músico e investigador jagüeyenses.

Conocido popularmente como (Pancholin) su estirpe de músico concuerda con ese refrán popular de que “hijo de gato, caza ratón” pues de su padre conocido como Pancho en toda la geografía jagüeyenses le vienen esos genes musicales.

Durante ese encuentro conducido por la investigadora histórica Marvis Cuñarro, se proyectó un audiovisual que reseña la trayectoria y reconocimientos alcanzados por el eminente artista que nació un once de octubre de 1952 en La Habana, pero dice sentirse jagüeyenses.

El homenaje conto con las excelentes interpretaciones de la destacada intérprete de música popular campesina Anadelis Martínez y como momento especial se proyecto un emotivo mensaje enviado desde Brasil por la escritora Yolanda Brito Álvarez donde se expresa la humildad y sencillez que siempre ha caracterizado al artista poseedor de la condición de Miembro de la UNEAC, Hijo Ilustre de Jagüey Grande, Distinción La Tórtola y de la Medalla conmemorativa por el 50 aniversario de la fundación del Movimiento de la Nueva Trova.

Julio Haedo Maden/Radio Victoria de Girón

