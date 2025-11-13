Gala de Latin Grammy: Bad Bunny el más nominado

Para el cantante puertorriqueño Bad Bunny hoy podría ser otro gran día durante la 26 edición de los Latin Grammy, cuya ceremonia este año regresa a la ciudad estadounidense de Las Vegas tras incursiones en Miami y Sevilla.

El Conejo Malo (Bad Bunny) lidera con 12 las nominaciones de esta nueva edición, que reconoce la excelencia en la música latina lanzada entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025. Sus candidaturas en varios acápites, sobresale con la de Mejor Álbum del año al que aspira su Debí Tirar Más Fotos.

Van detrás suyo el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 nominaciones cada uno.

Un momento especial en la gala que tendrá lugar este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, será para el artista español Raphael, quien recibirá el homenaje como Persona del año por su trayectoria de más de seis décadas.

En este 2025, la categoría de mejor nuevo artista cuenta con una lista en la que la cubana Camila Guevara aparece junto a Alleh (Venezuela), Annasofia (Colombia), Yerai Cortés (España), Juliane Gamboa (Brasil), Isadora (Estados Unidos), Alex Luna (Argentina), Paloma Morphy (México), Sued Nunes (Brasil) y Ruzzi (México).

Para el director general de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, la Academia de la Grabación — el organismo rector detrás de los Grammy — y la Academia Latina de la Grabación con organizaciones hermanas.

«O tal vez incluso madre e hija (…) Así que estamos celebrando la excelencia musical. Tenemos el mismo ADN exacto. Todo nuestro proceso es un proceso de Grammy», subrayó en entrevista concedida en 2024 a la AP.

Lo novedoso en esta ocasión, son las categorías: música para medios visuales, que reconoce las producciones originales para películas, series de tv, videojuegos y otros medios visuales.

Además, canción de raíces, que destacará el trabajo de compositores de grabaciones inéditas que reflejen las tradiciones y raíces de diversas comunidades y culturas, de origen hispanoamericano, en español, portugués o lenguas o dialectos indígenas.

En un video publicado en redes sociales el cantante Maluma agradeció el haber sido escogido como presentador de la gala, lo que hará junto con la actriz Roselyn Sánchez.

Por cierto, Las Vegas está de Latin Grammy hace varias jornadas. Ya se realizaron varios eventos relacionados, así que la próxima ceremonia será solo la culminación. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

