Entregan Premio de Poesía José Jacinto Milanés a obra «Sagrada Emilia» de Nara Mansur

La obra «Sagrada Emilia» de Nara Mansur resultó merecedora del Premio de Poesía José Jacinto Milanés 2025, que otorga la filial matancera de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

El jurado del certamen, integrado por Waldo Leyva, Nelson Simón y Leyla Leyva, recibió 42 libros en esta edición.

«Sagrada Emilia es un libro que marca la diferencia dentro del conjunto de obras presentadas por el peso literario de un discurso que desafía los modos tradicionales de acceder a lo lírico», constató el jurado en el acta del premio.

La jornada por el galardón incluyó además la entrega de las becas de creación Santa Camila de La Habana Vieja y Juan Francisco Manzano.

Uno de los ganadores de esta última, Gaudencio Rodríguez expresó:

«Todos conocen mis poemas que son de cierta extensión, y este es un proyecto de poemas brevísimos, dos o tres líneas, si acaso siete, cuando más ocho líneas. Son poemas muy breves, es como un breviario de la poesía».

Otro de los galardonados con dicha beca, Freddy Casanova, explicó que su proyecto se propone romper la estructura tradicional de la décima.

Durante en el encuentro en la casa social de la UNEAC yumurina s presentó la plaquette Carnicería de Gaudencio Rodríguez Santana y el libro «Las Almas de Fátima» de Eliseo Abreu, Premio José Jacinto Milanés 2024.

La jornada por el Premio de Poesía José Jacinto Milanés incluyó un homenaje al célebre escritor, con una ofrenda floral en su estatua del Parque de la Catedral en la Atenas de Cuba.

Post Views: 1