Cultura

Entregan Premio de Poesía José Jacinto Milanés a obra «Sagrada Emilia» de Nara Mansur

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #Matanzas #Premio José Jacinto Milanés #TV Yumurí #UNEAC
Premio de Poesía

La obra «Sagrada Emilia» de Nara Mansur resultó merecedora del Premio de Poesía José Jacinto Milanés 2025, que otorga la filial matancera de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

Premio de Poesía
Foto: Carrete Producciones.

El jurado del certamen, integrado por Waldo Leyva, Nelson Simón y Leyla Leyva, recibió 42 libros en esta edición.

«Sagrada Emilia es un libro que marca la diferencia dentro del conjunto de obras presentadas por el peso literario de un discurso que desafía los modos tradicionales de acceder a lo lírico», constató el jurado en el acta del premio.

La jornada por el galardón incluyó además la entrega de las becas de creación Santa Camila de La Habana Vieja y Juan Francisco Manzano.

Premio de Poesía
Foto: Carrete Producciones.

Uno de los ganadores de esta última, Gaudencio Rodríguez expresó:

«Todos conocen mis poemas que son de cierta extensión, y este es un proyecto de poemas brevísimos, dos o tres líneas, si acaso siete, cuando más ocho líneas. Son poemas muy breves, es como un breviario de la poesía».

Otro de los galardonados con dicha beca, Freddy Casanova, explicó que su proyecto se propone romper la estructura tradicional de la décima.

Premio de Poesía
Foto: Carrete Producciones.

Durante en el encuentro en la casa social de la UNEAC yumurina s presentó la plaquette Carnicería de Gaudencio Rodríguez Santana y el libro «Las Almas de Fátima» de Eliseo Abreu, Premio José Jacinto Milanés 2024.

La jornada por el Premio de Poesía José Jacinto Milanés incluyó un homenaje al célebre escritor, con una ofrenda floral en su estatua del Parque de la Catedral en la Atenas de Cuba.

 

Post Views: 1

By Daniela Pujol Pérez

Entradas relacionadas

Cultura tvyumuri

Gana periodista matancera premio y mención en La Vuelta Abajo

Redacción TV Yumurí
Cultura

Dedicarán a Ercilio Vento Feria del Libro en Matanzas

Redacción TV Yumurí
Cultura

El Trabuco ofrece concierto por el 30 aniversario del GIMUS

Alejandro López Quintero

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Entregan Premio de Poesía José Jacinto Milanés a obra «Sagrada Emilia» de Nara Mansur

Matanzas tvyumuri

Asa Gray, un botánico en la obra de José Martí

Cultura tvyumuri

Gana periodista matancera premio y mención en La Vuelta Abajo

Matanzas Noticias

Inició en Colón proceso de estudio y análisis del Programa de Gobierno