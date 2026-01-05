Será en enero el Sundance Film Festival

El Festival de Cine de Sundance, uno de los eventos más importantes de la cinematografía mundial independiente, se efectuará del 22 de enero al 1 de febrero próximo en Park City y Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.

Esta edición marcará un hito especial, ya que será la última vez que el evento se celebre en Park City tras más de cuatro décadas en este histórico enclave antes de trasladarse a Boulder, Colorado, en 2027.

Con más de 90 largometrajes y una variada selección de cortometrajes y proyectos episódicos, Sundance 2026 reunirá a cineastas emergentes y consagrados de más de 28 países y territorios.

Gran parte del programa está compuesto por estrenos mundiales, con aproximadamente 40 por ciento los directores presentando su primera obra en esta plataforma global de descubrimiento.

La programación incluye un abanico de géneros y formatos, desde dramas íntimos hasta documentales impactantes, destacando títulos como el documental australiano Sentient, la comedia neozelandesa Mum, I’m Alien Pregnant y el documental tecnológico Joybubbles.

Además de las proyecciones, la cita acogerá una serie de eventos paralelos, paneles de discusión, talleres y espacios de networking para profesionales de la industria cinematográfica mundial.

Una de los espacios más emotivos será el tributo dedicado al destacado actor, director y productor Robert Redford, fundador del Sundance Institute, cuya visión del cine independiente transformó la industria y dio voz a generaciones de narradores.

El homenaje incluirá proyecciones conmemorativas y eventos especiales que reflejan la trayectoria artística y el legado duradero de Redford, quien falleció el pasado año a los 89 años de edad.

Como parte del reconocimiento al Sundance en Utah, se presentará el programa Park City Legacy, que recupera clásicos que marcaron la historia del festival, como Little Miss Sunshine y Half Nelson.

Este festival no solo celebra el arte cinematográfico, sino que sigue siendo un punto de encuentro esencial para distribuidores, cineastas y público, consolidando su papel como incubadora de futuros éxitos del cine independiente. (ALH)

