Eligen obras concursantes al Salón provincial Roberto Diago 2026

El jurado de Admisión del Salón provincial Roberto Diago 2026, a inaugurarse el próximo 6 de marzo, escogió 37 obras de 33 artistas, de un total de 47 presentadas por 44 creadores.

El jurado estuvo integrado por Vilma Roque, Yamila Gordillo y Patricia Muñoz y responde al legado del pintor y grabador Juan Roberto Diago Querol, nacido en 1920 y fallecido en 1955, considerado clave en la historia del arte cubano.

Diago Querol fue cofundador de la Escuela provincial de Bellas Artes de Matanzas en 1945 y sentó las bases de la enseñanza artística en la región .

Según los especialistas, el Salón Roberto Diago es mucho más que un concurso; es un pilar que honra la historia, impulsa el presente y proyecta el futuro de las artes plásticas en Matanzas, al mantener viva la vanguardia en la que se considera cuna del modernismo cubano.

También se valora esencial para el desarrollo de las diversas manifestaciones artísticas en el territorio y canal para visibilizar las creaciones más recientes, especialmente de los jóvenes creadores, pues promueve la experimentación y la vision renovada, al incluir técnicas como instalaciones, performances, fotografía y video arte.

Seleccionan obras concursantes del XXX Salón provincial Roberto Diago 2026 que abrirá sus puertas el venidero viernes 6 de marzo a las tres de la tarde en la galería de arte Pedro Esquerré, donde se procederá a entregar el merecido Premio provincial de Artes Plasticas 2025 al relevante artista Adrián Socorro Suárez.

Relación de artistas aceptados:

Liset Molina

Brian Lema

Ictiandro Rodríguez

Jenifer Mancha

Orelvis García

Kamila Martell

Denny Santana

Carmen Rodríguez

Denys Hector García

Estefany Fernández

Daniela Gutiérrez

Sully Rodríguez

Lorenzo Prieto

Eugel Díaz

Ernesto Millán

Susana(Gio) Fernández

Alejandro Baró

Adrián Gómez Sancho

Leydis Castellanos

Claudia Padrón

Damián Castillo

Abigail González

Lia Sarracent

Karla González

Gabriela Rodríguez

Edel Arencibia

Rubier Bernabeu

Wendy Pérez

Dorismary García

Rosio Hernández

Daisvel Pérez (El Indio)

Adrián Socorro

Olivia Escribano

Maria Elena Bayón/ Radio 26

