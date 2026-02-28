Eligen obras concursantes al Salón provincial Roberto Diago 2026

El jurado de Admisión del Salón provincial Roberto Diago 2026, a inaugurarse el próximo 6 de marzo, escogió 37 obras de 33 artistas, de un total de 47 presentadas por 44 creadores.
El jurado estuvo integrado por Vilma Roque, Yamila Gordillo y Patricia Muñoz y responde al legado del pintor y grabador Juan Roberto Diago Querol, nacido en 1920 y fallecido en 1955, considerado clave en la historia del arte cubano.
Diago Querol fue cofundador de la Escuela provincial de Bellas Artes de Matanzas en 1945 y sentó las bases de la enseñanza artística en la región .
Según los especialistas, el Salón Roberto Diago es mucho más que un concurso; es un pilar que honra la historia, impulsa el presente y proyecta el futuro de las artes plásticas en Matanzas, al mantener viva la vanguardia en la que se considera cuna del modernismo cubano.
También se valora esencial para el desarrollo de las diversas manifestaciones artísticas en el territorio y canal para visibilizar las creaciones más recientes, especialmente de los jóvenes creadores, pues promueve la experimentación y la vision renovada, al incluir técnicas como instalaciones, performances, fotografía y video arte.
Seleccionan obras concursantes del XXX Salón provincial Roberto Diago 2026 que abrirá sus puertas el venidero viernes 6 de marzo a las tres de la tarde en la galería de arte Pedro Esquerré, donde se procederá a entregar el merecido Premio provincial de Artes Plasticas 2025 al relevante artista Adrián Socorro Suárez.
Relación de artistas aceptados:
Liset Molina
Brian Lema
Ictiandro Rodríguez
Jenifer Mancha
Orelvis García
Kamila Martell
Denny Santana
Carmen Rodríguez
Denys Hector García
Estefany Fernández
Daniela Gutiérrez
Sully Rodríguez
Lorenzo Prieto
Eugel Díaz
Ernesto Millán
Susana(Gio) Fernández
Alejandro Baró
Adrián Gómez Sancho
Leydis Castellanos
Claudia Padrón
Damián Castillo
Abigail González
Lia Sarracent
Karla González
Gabriela Rodríguez
Edel Arencibia
Rubier Bernabeu
Wendy Pérez
Dorismary García
Rosio Hernández
Daisvel Pérez (El Indio)
Adrián Socorro
Olivia Escribano