Eclipse y Un rastro en las estrellas, de Matanzas, entre los mejores espectáculos del 2025

Dos premios Villanueva de la Crítica Teatral mereció Matanzas en el recién finalizado 2025. Eclipse, de Danza Espiral, es una obra en la que se reafirman las búsquedas de una artista que no se conforma con la belleza, sino que aspira a dotarlas de sentido y profundidad.

La propuesta, llevada a la escena del Teatro El Mirón Cubano en mayo, cuenta con música de la compositora Reina Portuondo, interpretación y coreografía de Lilian Padrón.

Inspirada en la historia de Marie-Therese, madre del saxofonista francés Daniel Kientzy, devino poema de amor que resalta la incondicionalidad de las madres, su entrega a prueba de cualquier sacrificio, lo alucinante de los misterios de la vida y la muerte, valoró en el momento del estreno el crítico de arte, escritor e investigador matancero Ulises Rodríguez Febles.

Resalta, al decir de la crítica especializada, la singular confluencia de sonidos, movimiento y entramado plástico, unión que agradecen los espectadores quienes, además, se convierten en testigos de la notable manera en que la pauta coreográfica se funde con la intensidad dramática de la música.

En Un rastro en las estrellas, de Teatro de las Estaciones, estrenada en el mes de febrero último, Rubén Darío Salazar toma como referente las obras de Antoine de Saint-Exupery y Asteroide B-612, una mirada poética de José Manuel Espino Ortega, y diseñó un espectáculo lleno de metáforas, en el que siempre se venera al amor.

“Las personas nos preguntaban cuando íbamos a hacer El Principito. El Pequeño Príncipe es uno de los de los textos literarios más socorridos para el mundo del ballet, del cine, del teatro, de los títeres, de la radio y lo visual.

“Realmente me daba mucho miedo porque yo creo que es un título bastante manoseado y con diferentes perspectivas. Un buen día me encuentro con el libro Asteroide B-12, de José Manuel Espino Ortega, Premio La Edad de Oro 2015 y de repente vi el espectáculo.”

La pieza teatral que se distinguió como el mejor espectáculo para niños, tiene como cartas de triunfo la hermosa música compuesta por Raúl Valdés, las coreografías de Yadiel Durán y los maravillosos diseños de Zenén Calero Medina.

Ale García, Iris Mantilla, Raúl Álvarez y María Laura Germán forman parte del elenco actoral en el que Arlettis Cazorla apareció con singular sensibilidad durante sus primeras puestas. A su vez, Yadiel Durán y María Laura Germán se desempeñan como asistentes de dirección.

“Lo que yo quería, primero, es que fuera una obra a partir de la perspectiva del niño, no del aviador; segundo, que fueran sintéticas las escenas como son los títeres que hablan en poesía y, además de eso, con posibilidad de ser musicalizados por Raúl Valdés que estaba esperando nada más la orden.

“Empezamos a trabajar durante un año entre Raúl haciendo la música, Yadiel Durán, la coreografía, Zenén Calero Medina, los diseños y actores de diferentes generaciones. La asesoría y entonces armamos el espectáculo. Fue largo el proceso pero muy satisfactorio.”

La versión que hace el colectivo matancero de El principito es fiel y consecuente con la esencia de Teatro de Las Estaciones: desde múltiples historias, con estéticas tan variadas como situaciones y personajes, ensalza al niño como centro de todos los procesos, sin prejuicios ni tabúes, y denuncia todos los posibles escenarios que le son ríspidos, al tiempo que defiende la necesidad de encontrar siempre la belleza de vivir.

“Nos encanta poner Un rostro en las estrellas y el público lo recibe muy bien. Tuvo la suerte de estar invitado a tres festivales en el 2025: al Festival Corazón Feliz, en La Habana, a Habana Titiritera, también en La Habana y el Festival Internacional de Teatro de La Habana y nos sorprende de repente con el Premio Villanueva de la Crítica Teatral a uno de los mejores espectáculos del año, en este caso, el mejor espectáculo del año para niños y niñas.

“Es una satisfacción saber que por vigésima vez estamos obteniendo uno de los premios principales de la crítica especializada en nuestro país. No trabajamos para premios, trabajamos para hacerlo bien. Y si es reconocido pues mucho mejor.”

Se alzaron también con Premios Villanueva de la Crítica Teatral 2025 los espectáculos Faro, de Teatro Andante; Actea, del Lyceum Mozartiano de La Habana y El nombre de Juana, de La Nave Oficio de Isla y el proyecto Mujeres, fuente de creación. En el apartado internacional fueron seleccionados Core Meu, del Ballet de Montecarlo y Gaia 2.0, de la compañía francesa Bkahus.

Los premios se entregarán el 21 de enero próximo, en la UNEAC, como parte de la Jornada Villanueva del Teatro.

Jessica Mesa Duarte/ Radio 26

Post Views: 1