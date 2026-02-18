“Dejad vivir a Cuba”: Manifiesto desde la cultura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa medidas destinadas a provocar una situación de hambre y sufrimiento en Cuba. La última Orden Ejecutiva de “emergencia” impide a Cuba, pequeña isla y nación soberana, importar petróleo o cualquier fuente de energía imprescindible para sostener la vida cotidiana.

Esta decisión busca asfixiar a un pueblo que ejerce su soberanía sin aceptar mandatos externos y actúa como maniobra de distracción ante problemas internos en Estados Unidos.

Quienes firmamos este manifiesto —personas de la cultura, la creación, el pensamiento, la ciencia, la educación y las artes— afirmamos con claridad que utilizar el hambre como instrumento político constituye una agresión inadmisible. La cultura ensancha la vida, la ilumina y protege la dignidad humana. La cultura afirma el valor de cada ser humano y sostiene la convivencia entre los pueblos.

Durante el primer mandato de Trump se añadieron 243 medidas destinadas a intensificar el bloqueo iniciado en 1962 contra la isla, y se incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La Orden Ejecutiva del 29 de enero califica a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos. Esa afirmación se emplea como pretexto para imponer sanciones a terceros países que intenten comerciar o suministrar energía a la isla.

La nueva Orden Ejecutiva profundiza el cerco que Cuba soporta desde hace más de seis décadas y configura en la práctica un asedio que impacta directamente en la vida cotidiana:

• Familias privadas de electricidad para la luz, la refrigeración y la cocina.

• Hospitales obligados a decisiones extremas, con riesgo de cierre de salas y suspensión de tratamientos esenciales; incubadoras, quirófanos y máquinas de diálisis sometidos a la inestabilidad energética.

• Paralización de la distribución de alimentos y medicamentos.

• Niños, personas mayores y enfermos cargando con el mayor peso de las consecuencias.

La cultura no guarda silencio ante políticas que buscan doblegar a una sociedad entera mediante la privación material. La creación artística y el pensamiento crítico nacen de la libertad y del respeto entre los pueblos. Defender a Cuba frente a esta agresión significa defender el principio de soberanía, el derecho internacional y la convivencia pacífica.

Durante más de 33 años, la Asamblea General de la ONU ha votado anualmente, con una mayoría abrumadora, para condenar el bloqueo estadounidense contra Cuba. La comunidad internacional ha expresado de forma reiterada su rechazo a una política que vulnera los derechos de un pueblo entero y obstaculiza su desarrollo.

Los pueblos del mundo, incluido el propio pueblo estadounidense, aspiran a relaciones normales con Cuba, basadas en la igualdad y el respeto. Cuba posee una profunda tradición cultural, solidaria y humanista, y ha compartido su arte, su música, su literatura y su conocimiento médico con el mundo entero. La cultura construye puentes y fortalece la fraternidad entre las naciones.

Por todo ello, llamamos a artistas, escritores, cineastas, músicos, académicos, editores, actores, científicas y científicos, gestoras y gestores culturales, trabajadoras y trabajadores de la cultura en todos los continentes, a adherirse a este manifiesto y a alzar su voz en defensa de la vida y la dignidad del pueblo cubano.

Defender a Cuba hoy significa defender el derecho de todos los pueblos a decidir su destino con plena soberanía y sin castigo colectivo.

¡Dejad vivir a Cuba!

Firmas:

Javier Bardem, actor

Cristina del Valle, cantante

Luis García Montero, poeta

Juan Diego Botto, actor

Belén Gopegui, escritora

Carlos Bardem, actor y escritor

Luis Tosar, actor

Ignacio Ramonet, periodista y escritor

Carmen Domingo, escritora

Olga Rodríguez, periodista

Carlos Enrique Bayo. Periodista y escritor

Gabriela Flores, actriz

Manuel Morón, actor

Willy Toledo, actor

Ismael Serrano, cantante

Carlos Fernández Liria, profesor y escritor

Alberto Amman, actor

Pedro Casablanc, actor

Tamar Novas, actor

Rafa Castejón, actor

Juanca Vellido, actor

Críspulo Cabezas, actor

Pascual Serrano, periodista y escritor

Rafael Fraguas, periodista

Mónica Grandes, editora

Aldo García, editor y librero

Chus Visor, editor y librero

Fonsi Loaiza, periodista y escritor

Javier García, periodista

Javier Gallego, periodista

Rosana Torres. Periodista

Joan Estrada. Agitador cultural

Berta Marsé. Escritora

Constantino Bértolo, editor

Lidia Falcón, abogada y escritora

Juan Luis Cano, periodista

Manuel Guedán, editor

Gemma Lienas, escritora

Roberto Montoya, periodista y escritor

Ramón Akal, editor

Ariadna Akal, editora

Silvia Casado, profesora de historia y escritora

José Sarrión Andaluz, profesor de la Universidad de Salamanca

Carlos González Penalva, filósofo, analista político y de medios de comunicación social

José Manzaneda, periodista

Javier Couso. Periodista audiovisual

Vicent Maurí Genovés, sindicalista y activista social

Enrique Santiago Romero, diputado IU. Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR

Toni Valero Morales, diputado IU. GP Plurinacional SUMAR

Engracia Rivera Arias, diputada IU. GP Plurinacional SUMAR

Francisco Sierra Caballero, diputado IU. GP Plurinacional SUMAR

Nahuel González López, diputado IU. GP Plurinacional SUMAR

Félix Alonso Cantorné, diputado IU/COMUNS GP Plurinacional

Rafa Cofiño, diputado por Asturias, GP Plurinacional SUMAR

Manu Pineda, secretario de Relaciones Internacionales del PCE y Responsable de Solidaridad Internacional de IU

Teresa Esteve Ruiz, miembro de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí

Isabel de la Cruz, antropóloga

Francesc Calatayud Arràez, profesor jubilado

Marcelino Alonso Vallina, jubilado, Asociación Lázaro Cárdenas

Ángel González, jubilado, Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià (CAMDE-PV)

José A. López Camarillas, editor

Victoria Artola Andrés, profesora de E.G.B., Pintora y diseñadora

Josep Maria Pijuan Utges, activista

José Antonio Salido Pérez, pensionista, Red de Activistas de Sevilla (España)

Cristóbal Gil Ruiz, pensionista

Rafael Morales, presidente de la Asociación Sociocultural La Desbanda

Gloria Aguilar Reina, presidenta de la Asociación para la cooperación internacional Patrice Lumumba

Mario Molina, operario

Jose Garcia Osorio

Carmen Morente Muñoz, escritora

Eduardo Andradas, ex Concejal Alcobendas 2015/23, Sindicalista CCOO Alcampo Alcobendas

Manuel García Morales, jubilado, Presidente Asociación de Amistad Hispano Cubana de Málaga

Gonzalo Fuentes Guerrero

Milagros Andreu Abela, empleada Pública Jubilada

Luis Hospido Fernández, pensionista

María Soledad Ruiz Sánchez, jubilada, activista

Rafael Domínguez Romero, pensionista, Miembro Comisión Ejecutiva de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía

Ángel Coello Infantes, pensionista, en representación propia y de Izquierda Unida de Salobreña (Granada). España

Isabel Oriol Vallés, docente

Salvadora Patón Ligero, maestra jubilada

José Enrique Medina, magistrado jubilado

José Luis Caballero Martínez, doctor en Ciencias de la Comunicación

Alfredo Ollero Valles, profesor de Historia, IU/PCE

Ketty Castillo Pacheco, escritora

Manuel Macías, de la Coordinadora de solidaridad con Cuba

Cristóbal Ráez Lobato: Abogado, Responsable de la Red de Activistas de Sevilla

Jorge Carrillo Menéndez: Ex sindicalista, escritor

Fernando Marfil Aguilar, profesor jubilado

Alfonso Gardi, músico y comunicador, Canal Red

René Hermes González Ruisánchez, ingeniero Técnico en Comunicaciones, Jubilado, ADAHC, MES

Natalia Carrero Puig, garabateadora

Francisco José Carranza Hidalgo, jubilado

Fernando Sopeña Pérez

Pilar Boxó, geógrafa

Laureano Asoli, poeta argentino (Rosario)

Red de Activistas de Sevilla, adhesión institucional al manifiesto

Segundo Romero Abajo, pensionista

Marta Molina Fernández, limpiadora, Asociación La Gran Piedra

Jesús Taboada Ferrer, escritor

Macarena García Gómez, diseñadora gráfica

Francisco José Gil Herrero, desempleado

Antonio Rodríguez Vázquez, farmacéutico jubilado

Eduardo Zorrilla Díaz, funcionario Ayuntamiento de Málaga, Partido Comunista de España (PCE)

Rosendo Guijarro Merino

Alberto Gómez González

Carlos Jerez Mir, arquitecto y profesor jubilado

José Emilio Martín Segovia, jubilado, Plataforma Sindical EMT

Mª Belén Botella Serrano, psicóloga, Asociación Amigos de Cuba «La Gran Piedra»

Miguel Martínez Gomez, agricultor, Asociación de amistad y cooperación con Cuba LA GRAN PIEDRA (Granada)

Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer Teniente de Alcalde de Sevilla

Enrique Daniel Carmona Fernández, jubilado

Maria Isabel Alonso Morgado, jubilada

Antonio Sánchez Illescas

Juan Luis Rincón Ares, maestro jubilado

Adela Megías González, funcionaria de la Junta de Andalucía

María Consuelo Amián Novales, de Málaga Acoge

Eugeni Monge Rubio, editor/arts gràfiques

Jesús Mª Montero Delgado, empleado público de universidad, Universidad Complutense de Madrid

David Becerra Mayor, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

Purificación Fernández Sevilla: Maestra jubilada

Evelia Muñiz Menéndez: U.C. de CC.OO. de Avilés

Yayo Herrero López: Antropóloga y profesora

Anibal Garzon: Sociólogo y docente

Antonio Otero Bernardino: Panadero (Jubilado)

Ana Sáenz: Psicóloga, Centro Marie Langer

Mary Carmen Martín

María Inés Fernández Fernández: Médica de familia jubilada

Marta Sanz Pastor: Escritora

Miguel Ángel Santos Genero: Miembro del Consejo Asesor de FACUA

Agustín Moreno García: Profesor de instituto

Ignacio López Morales: Empleado bancario, Delegado Sindical de CC.OO.

Lorenzo Hernández Jiménez: Sociólogo e ingeniero

Kepa Iñaki Legarda Amiama

Juan Parrilla Sánchez: Doctor en Patrimonio Histórico por la Universidad de Jaén

Antonio Ortega Ruiz: Historiador, Especialista en Patrimonio

Iluminada Carmen Celdrán Hernández: Administración

Óscar Álvarez González: Psicólogo jubilado y activista vecinal en la Casa de cultura y participación ciudadana de Chamberí (Madrid)

Andrés Yordán

Ignacio Isidro de Lis: Profesor jubilado de Tenerife, Islas Canarias

Bernardo Reig Pérez: Pensionista, secretario de asociaciones memorialista Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

Armando Malanda Trigueros: Profesor Titular de Universidad, Universidad Pública de Navarra

Isla Aguilar Torres: Gestora cultural y comisaria

Gertrudis Rivalta Oliva: Artista Visual, Cuba/España

Álvaro Luque Espinosa: Empresario del sector del camping

José Manuel Díaz Olalla: Médico

Edgar Borges: Escritor, venezolano radicado en España

Juan Francisco Muñoz: Médico

Renata Wimer: Creadora escénica mexicana

Juan Carlos García Funes: Profesor de la Universidad Pública de Navarra

Victoria Yapur: Académica mexicana (Ciencias de la Comunicación, Psicología y Análisis Organizacional)

Adela Alòs-Moner: Bibliotecària, Barcelona

Manuel Castaño Fernández: Jubilado

Aitor Garjon Irigoien: Profesor sustituto universitario

Gustavo Ochoa Lezaun: Profesor de Matemáticas, Universidad Pública de Navarra

Edith Peña Domínguez: Portavoz de Podemos en el municipio de León

Ángeles Aguilera, editora

Fatima Anllo, investigadora cultural

Elena Virgen Hidalgo Figueredo, escritora y abogada

Rubén de la Cruz Pérez: Administración de Organizaciones, Mollet amb Cuba, entidad Solidaria con el pueblo Cubano y la Revolución

Mollet amb Cuba: entidad Solidaria con el pueblo Cubano y la Revolución

Antonio Alfaya Ocampo: Médico, Sanidad Pública

Ester Corvillon Guijarro: Jubilada

Secundino Rodriguez Rodriguez: Funcionario de la Administración General del Estado, Madrid, España

Iñaki Errazkin: Periodista y escritor

David Rodríguez Fernández: Profesor de EF, sindicalista STEPV-IV, Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, responsable de Solidaridad Internacional del PCPV-PCE

Juan Antonio González Jiménez: Jubilado

MEDICUBA ESPAÑA ONGD: Organización No Gubernamental para el Desarrollo

Carlos Manuel Escribano Arenas: Jubilado, representante de MEDICUBA ESPAÑA ONGD

Claudio Patrizi: Blogger ambienteweb.org, Roma (Italy)

Agustín Gómez: Policía jubilado

Miguel Pastrana de Almeida: Oficial y escritor, Agrupación Ateneísta «Juan Negrín»

María posadas cerro: Trabajadora social

Jorge Aldeguer Álamo: Economista

Francisco Erice Sebares: Historiador y profesor de Universidad jubilado

Julio Piniés Nogués: Jubilado (ex abogado)

Manuel Martínez Llaneza: Profesor Titular de Universidad jubilado

Lidia Fagale: Periodista, directora del programa de Radio Clave China y del portal www.clavechinanoticias.com, Argentina

Carlos Marquez Marquez: Trabajador de SEAT, Responsable de Empleo CCOO Federación de Industria Estatal

Ana Ruiz Alonso: Jubilada, gestora en la Administración Local, Casal de Amistad con Cuba de Badalona

Juan Bautista Serrano Cueva: Profesor y escritor

Manuel Toledo: Jubilado

Mercè Vidal Moros: Maestra jubilada

Juan Carlos Burillo García: Jubilado, Comité de Solidaridad Internacionalista de Aragón

Charo Madueno

Amaia Goñi Nicolás: Trabajadora pública

Salvador López Arnal: Profesor jubilado, colaborador de El Viejo Topo

Carlos Tundidor Daus: Escritor

Mónica L. Oporto: Profesora de historia, Argentina, colaboradora de loquesomos.org

Daniel Alberto Chiarenza: FM Burzaco

Celestino Sánchez Santos: San Sebastián de los Reyes

Julia Iglesias Lopez: Enfermera

José Manuel Peña Sevilla: Pensionista

Teresa Martínez Cólera: Auxiliar de biblioteca, jubilada

Alejandro López Álvarez: Maestro de primaria

José Gayà: Documentalista, presidente de Mirades Cooperativa Valenciana

José Luis Garrido García: Abogado

Juana Benítez López

Ángel Fernández Avidad: Arquitecto y profesor jubilado de la Universidad de Granada

Virgilio Marco: Profesor jubilado

Teresa Álvarez Aub: Presidenta de la Fundación Max Aub

Lola Ugarte: Catedrática de Estadística, UPNA

Carlos Ollero Vallés: Profesor, Diputado IU Parlamento de La Rioja

Purificación Esperanza Millan Santos: Jubilada

José María López Barquero: Sindicalista

Moncho Leal: Maestro de Primaria e activista do internacionalismo

Guiomar Sarabia Pascual: Secretaria, PCE, IU, CCOO, AA.VV

Sonia Porta Cuéllar: Jubilada (anteriormente Profesor Titular de Universidad)

Miguel Romero Cobo: Jubilado

Carmelo Suárez Cabrera: Arquitecto, Islas Canarias

Miguel Bravo Forcade: Activista de la solidaridad con Cuba

José Luis Garrido García: Abogado, Colegiado nº 2867 Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, GARRIDO-ABOGADOS

Francisco Pérez Martínez: Portavoz de los verdes de la comunidad de Madrid

Aitor Carrillo Pérez: Historiador, Universidad Pública de Navarra

Daniel Gismero Sanz: Secretaria de Cultura y Memoria Democrática, CCOO-Madrid

Samuel Fernández Rubiera: Profesor de Tecnología

Angeles Gonzalez Martin: Profesora

Fernando Mendiola Gonzalo: Profesor de Historia Contemporánea (Universidad Pública de Navarra – Nafarroako Unibertsitate Publikoa)

Carmelo Ramón Barrios Sánchez: Limpiador

Avelino Perosanz Ramón: Enlace provincial de podemos Alcobendas, Albañil y militante político

Demetrio Blesa Andrés: Profesor de Secundaria

María Luisa Dalmases Serras: Pensionista de la S. S., Girona

María Dolores Pérez Fernández, pensionista

Begoña Yebra, periodista

Eliécer Jiménez Julio, periodista en Suiza

Amaia Goñi Nicolás, trabajadora pública

Dolores RuizDolores, HERMANAMIENTO NOU BARRIS EL CERRO CUBA

Maria Jesus Garcia Martín, FAI Frente Antiimiperialista

Lebis Abarka Belasko

Tomado de Cubaperiodistas

