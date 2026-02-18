“Dejad vivir a Cuba”: Manifiesto desde la cultura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa medidas destinadas a provocar una situación de hambre y sufrimiento en Cuba. La última Orden Ejecutiva de “emergencia” impide a Cuba, pequeña isla y nación soberana, importar petróleo o cualquier fuente de energía imprescindible para sostener la vida cotidiana.
Esta decisión busca asfixiar a un pueblo que ejerce su soberanía sin aceptar mandatos externos y actúa como maniobra de distracción ante problemas internos en Estados Unidos.
Quienes firmamos este manifiesto —personas de la cultura, la creación, el pensamiento, la ciencia, la educación y las artes— afirmamos con claridad que utilizar el hambre como instrumento político constituye una agresión inadmisible. La cultura ensancha la vida, la ilumina y protege la dignidad humana. La cultura afirma el valor de cada ser humano y sostiene la convivencia entre los pueblos.
Durante el primer mandato de Trump se añadieron 243 medidas destinadas a intensificar el bloqueo iniciado en 1962 contra la isla, y se incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La Orden Ejecutiva del 29 de enero califica a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos. Esa afirmación se emplea como pretexto para imponer sanciones a terceros países que intenten comerciar o suministrar energía a la isla.
La nueva Orden Ejecutiva profundiza el cerco que Cuba soporta desde hace más de seis décadas y configura en la práctica un asedio que impacta directamente en la vida cotidiana:
• Familias privadas de electricidad para la luz, la refrigeración y la cocina.
• Hospitales obligados a decisiones extremas, con riesgo de cierre de salas y suspensión de tratamientos esenciales; incubadoras, quirófanos y máquinas de diálisis sometidos a la inestabilidad energética.
• Paralización de la distribución de alimentos y medicamentos.
• Niños, personas mayores y enfermos cargando con el mayor peso de las consecuencias.
La cultura no guarda silencio ante políticas que buscan doblegar a una sociedad entera mediante la privación material. La creación artística y el pensamiento crítico nacen de la libertad y del respeto entre los pueblos. Defender a Cuba frente a esta agresión significa defender el principio de soberanía, el derecho internacional y la convivencia pacífica.
Durante más de 33 años, la Asamblea General de la ONU ha votado anualmente, con una mayoría abrumadora, para condenar el bloqueo estadounidense contra Cuba. La comunidad internacional ha expresado de forma reiterada su rechazo a una política que vulnera los derechos de un pueblo entero y obstaculiza su desarrollo.
Los pueblos del mundo, incluido el propio pueblo estadounidense, aspiran a relaciones normales con Cuba, basadas en la igualdad y el respeto. Cuba posee una profunda tradición cultural, solidaria y humanista, y ha compartido su arte, su música, su literatura y su conocimiento médico con el mundo entero. La cultura construye puentes y fortalece la fraternidad entre las naciones.
Por todo ello, llamamos a artistas, escritores, cineastas, músicos, académicos, editores, actores, científicas y científicos, gestoras y gestores culturales, trabajadoras y trabajadores de la cultura en todos los continentes, a adherirse a este manifiesto y a alzar su voz en defensa de la vida y la dignidad del pueblo cubano.
Defender a Cuba hoy significa defender el derecho de todos los pueblos a decidir su destino con plena soberanía y sin castigo colectivo.
¡Dejad vivir a Cuba!
Firmas:
Javier Bardem, actor
Cristina del Valle, cantante
Luis García Montero, poeta
Juan Diego Botto, actor
Belén Gopegui, escritora
Carlos Bardem, actor y escritor
Luis Tosar, actor
Ignacio Ramonet, periodista y escritor
Carmen Domingo, escritora
Olga Rodríguez, periodista
Carlos Enrique Bayo. Periodista y escritor
Gabriela Flores, actriz
Manuel Morón, actor
Willy Toledo, actor
Ismael Serrano, cantante
Carlos Fernández Liria, profesor y escritor
Alberto Amman, actor
Pedro Casablanc, actor
Tamar Novas, actor
Rafa Castejón, actor
Juanca Vellido, actor
Críspulo Cabezas, actor
Pascual Serrano, periodista y escritor
Rafael Fraguas, periodista
Mónica Grandes, editora
Aldo García, editor y librero
Chus Visor, editor y librero
Fonsi Loaiza, periodista y escritor
Javier García, periodista
Javier Gallego, periodista
Rosana Torres. Periodista
Joan Estrada. Agitador cultural
Berta Marsé. Escritora
Constantino Bértolo, editor
Lidia Falcón, abogada y escritora
Juan Luis Cano, periodista
Manuel Guedán, editor
Gemma Lienas, escritora
Roberto Montoya, periodista y escritor
Ramón Akal, editor
Ariadna Akal, editora
Silvia Casado, profesora de historia y escritora
José Sarrión Andaluz, profesor de la Universidad de Salamanca
Carlos González Penalva, filósofo, analista político y de medios de comunicación social
José Manzaneda, periodista
Javier Couso. Periodista audiovisual
Vicent Maurí Genovés, sindicalista y activista social
Enrique Santiago Romero, diputado IU. Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Toni Valero Morales, diputado IU. GP Plurinacional SUMAR
Engracia Rivera Arias, diputada IU. GP Plurinacional SUMAR
Francisco Sierra Caballero, diputado IU. GP Plurinacional SUMAR
Nahuel González López, diputado IU. GP Plurinacional SUMAR
Félix Alonso Cantorné, diputado IU/COMUNS GP Plurinacional
Rafa Cofiño, diputado por Asturias, GP Plurinacional SUMAR
Manu Pineda, secretario de Relaciones Internacionales del PCE y Responsable de Solidaridad Internacional de IU
Teresa Esteve Ruiz, miembro de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí
Isabel de la Cruz, antropóloga
Francesc Calatayud Arràez, profesor jubilado
Marcelino Alonso Vallina, jubilado, Asociación Lázaro Cárdenas
Ángel González, jubilado, Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià (CAMDE-PV)
José A. López Camarillas, editor
Victoria Artola Andrés, profesora de E.G.B., Pintora y diseñadora
Josep Maria Pijuan Utges, activista
José Antonio Salido Pérez, pensionista, Red de Activistas de Sevilla (España)
Cristóbal Gil Ruiz, pensionista
Rafael Morales, presidente de la Asociación Sociocultural La Desbanda
Gloria Aguilar Reina, presidenta de la Asociación para la cooperación internacional Patrice Lumumba
Mario Molina, operario
Jose Garcia Osorio
Carmen Morente Muñoz, escritora
Eduardo Andradas, ex Concejal Alcobendas 2015/23, Sindicalista CCOO Alcampo Alcobendas
Manuel García Morales, jubilado, Presidente Asociación de Amistad Hispano Cubana de Málaga
Gonzalo Fuentes Guerrero
Milagros Andreu Abela, empleada Pública Jubilada
Luis Hospido Fernández, pensionista
María Soledad Ruiz Sánchez, jubilada, activista
Rafael Domínguez Romero, pensionista, Miembro Comisión Ejecutiva de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía
Ángel Coello Infantes, pensionista, en representación propia y de Izquierda Unida de Salobreña (Granada). España
Isabel Oriol Vallés, docente
Salvadora Patón Ligero, maestra jubilada
José Enrique Medina, magistrado jubilado
José Luis Caballero Martínez, doctor en Ciencias de la Comunicación
Alfredo Ollero Valles, profesor de Historia, IU/PCE
Ketty Castillo Pacheco, escritora
Manuel Macías, de la Coordinadora de solidaridad con Cuba
Cristóbal Ráez Lobato: Abogado, Responsable de la Red de Activistas de Sevilla
Jorge Carrillo Menéndez: Ex sindicalista, escritor
Fernando Marfil Aguilar, profesor jubilado
Alfonso Gardi, músico y comunicador, Canal Red
René Hermes González Ruisánchez, ingeniero Técnico en Comunicaciones, Jubilado, ADAHC, MES
Natalia Carrero Puig, garabateadora
Francisco José Carranza Hidalgo, jubilado
Fernando Sopeña Pérez
Pilar Boxó, geógrafa
Laureano Asoli, poeta argentino (Rosario)
Red de Activistas de Sevilla, adhesión institucional al manifiesto
Segundo Romero Abajo, pensionista
Marta Molina Fernández, limpiadora, Asociación La Gran Piedra
Jesús Taboada Ferrer, escritor
Macarena García Gómez, diseñadora gráfica
Francisco José Gil Herrero, desempleado
Antonio Rodríguez Vázquez, farmacéutico jubilado
Eduardo Zorrilla Díaz, funcionario Ayuntamiento de Málaga, Partido Comunista de España (PCE)
Rosendo Guijarro Merino
Alberto Gómez González
Carlos Jerez Mir, arquitecto y profesor jubilado
José Emilio Martín Segovia, jubilado, Plataforma Sindical EMT
Mª Belén Botella Serrano, psicóloga, Asociación Amigos de Cuba «La Gran Piedra»
Miguel Martínez Gomez, agricultor, Asociación de amistad y cooperación con Cuba LA GRAN PIEDRA (Granada)
Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer Teniente de Alcalde de Sevilla
Enrique Daniel Carmona Fernández, jubilado
Maria Isabel Alonso Morgado, jubilada
Antonio Sánchez Illescas
Juan Luis Rincón Ares, maestro jubilado
Adela Megías González, funcionaria de la Junta de Andalucía
María Consuelo Amián Novales, de Málaga Acoge
Eugeni Monge Rubio, editor/arts gràfiques
Jesús Mª Montero Delgado, empleado público de universidad, Universidad Complutense de Madrid
David Becerra Mayor, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
Purificación Fernández Sevilla: Maestra jubilada
Evelia Muñiz Menéndez: U.C. de CC.OO. de Avilés
Yayo Herrero López: Antropóloga y profesora
Anibal Garzon: Sociólogo y docente
Antonio Otero Bernardino: Panadero (Jubilado)
Ana Sáenz: Psicóloga, Centro Marie Langer
Mary Carmen Martín
María Inés Fernández Fernández: Médica de familia jubilada
Marta Sanz Pastor: Escritora
Miguel Ángel Santos Genero: Miembro del Consejo Asesor de FACUA
Agustín Moreno García: Profesor de instituto
Ignacio López Morales: Empleado bancario, Delegado Sindical de CC.OO.
Lorenzo Hernández Jiménez: Sociólogo e ingeniero
Kepa Iñaki Legarda Amiama
Juan Parrilla Sánchez: Doctor en Patrimonio Histórico por la Universidad de Jaén
Antonio Ortega Ruiz: Historiador, Especialista en Patrimonio
Iluminada Carmen Celdrán Hernández: Administración
Óscar Álvarez González: Psicólogo jubilado y activista vecinal en la Casa de cultura y participación ciudadana de Chamberí (Madrid)
Andrés Yordán
Ignacio Isidro de Lis: Profesor jubilado de Tenerife, Islas Canarias
Bernardo Reig Pérez: Pensionista, secretario de asociaciones memorialista Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina
Armando Malanda Trigueros: Profesor Titular de Universidad, Universidad Pública de Navarra
Isla Aguilar Torres: Gestora cultural y comisaria
Gertrudis Rivalta Oliva: Artista Visual, Cuba/España
Álvaro Luque Espinosa: Empresario del sector del camping
José Manuel Díaz Olalla: Médico
Edgar Borges: Escritor, venezolano radicado en España
Juan Francisco Muñoz: Médico
Renata Wimer: Creadora escénica mexicana
Juan Carlos García Funes: Profesor de la Universidad Pública de Navarra
Victoria Yapur: Académica mexicana (Ciencias de la Comunicación, Psicología y Análisis Organizacional)
Adela Alòs-Moner: Bibliotecària, Barcelona
Manuel Castaño Fernández: Jubilado
Aitor Garjon Irigoien: Profesor sustituto universitario
Gustavo Ochoa Lezaun: Profesor de Matemáticas, Universidad Pública de Navarra
Edith Peña Domínguez: Portavoz de Podemos en el municipio de León
Ángeles Aguilera, editora
Fatima Anllo, investigadora cultural
Elena Virgen Hidalgo Figueredo, escritora y abogada
Rubén de la Cruz Pérez: Administración de Organizaciones, Mollet amb Cuba, entidad Solidaria con el pueblo Cubano y la Revolución
Mollet amb Cuba: entidad Solidaria con el pueblo Cubano y la Revolución
Antonio Alfaya Ocampo: Médico, Sanidad Pública
Ester Corvillon Guijarro: Jubilada
Secundino Rodriguez Rodriguez: Funcionario de la Administración General del Estado, Madrid, España
Iñaki Errazkin: Periodista y escritor
David Rodríguez Fernández: Profesor de EF, sindicalista STEPV-IV, Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, responsable de Solidaridad Internacional del PCPV-PCE
Juan Antonio González Jiménez: Jubilado
MEDICUBA ESPAÑA ONGD: Organización No Gubernamental para el Desarrollo
Carlos Manuel Escribano Arenas: Jubilado, representante de MEDICUBA ESPAÑA ONGD
Claudio Patrizi: Blogger ambienteweb.org, Roma (Italy)
Agustín Gómez: Policía jubilado
Miguel Pastrana de Almeida: Oficial y escritor, Agrupación Ateneísta «Juan Negrín»
María posadas cerro: Trabajadora social
Jorge Aldeguer Álamo: Economista
Francisco Erice Sebares: Historiador y profesor de Universidad jubilado
Julio Piniés Nogués: Jubilado (ex abogado)
Manuel Martínez Llaneza: Profesor Titular de Universidad jubilado
Lidia Fagale: Periodista, directora del programa de Radio Clave China y del portal www.clavechinanoticias.com, Argentina
Carlos Marquez Marquez: Trabajador de SEAT, Responsable de Empleo CCOO Federación de Industria Estatal
Ana Ruiz Alonso: Jubilada, gestora en la Administración Local, Casal de Amistad con Cuba de Badalona
Juan Bautista Serrano Cueva: Profesor y escritor
Manuel Toledo: Jubilado
Mercè Vidal Moros: Maestra jubilada
Juan Carlos Burillo García: Jubilado, Comité de Solidaridad Internacionalista de Aragón
Charo Madueno
Amaia Goñi Nicolás: Trabajadora pública
Salvador López Arnal: Profesor jubilado, colaborador de El Viejo Topo
Carlos Tundidor Daus: Escritor
Mónica L. Oporto: Profesora de historia, Argentina, colaboradora de loquesomos.org
Daniel Alberto Chiarenza: FM Burzaco
Celestino Sánchez Santos: San Sebastián de los Reyes
Julia Iglesias Lopez: Enfermera
José Manuel Peña Sevilla: Pensionista
Teresa Martínez Cólera: Auxiliar de biblioteca, jubilada
Alejandro López Álvarez: Maestro de primaria
José Gayà: Documentalista, presidente de Mirades Cooperativa Valenciana
José Luis Garrido García: Abogado
Juana Benítez López
Ángel Fernández Avidad: Arquitecto y profesor jubilado de la Universidad de Granada
Virgilio Marco: Profesor jubilado
Teresa Álvarez Aub: Presidenta de la Fundación Max Aub
Lola Ugarte: Catedrática de Estadística, UPNA
Carlos Ollero Vallés: Profesor, Diputado IU Parlamento de La Rioja
Purificación Esperanza Millan Santos: Jubilada
José María López Barquero: Sindicalista
Moncho Leal: Maestro de Primaria e activista do internacionalismo
Guiomar Sarabia Pascual: Secretaria, PCE, IU, CCOO, AA.VV
Sonia Porta Cuéllar: Jubilada (anteriormente Profesor Titular de Universidad)
Miguel Romero Cobo: Jubilado
Carmelo Suárez Cabrera: Arquitecto, Islas Canarias
Miguel Bravo Forcade: Activista de la solidaridad con Cuba
José Luis Garrido García: Abogado, Colegiado nº 2867 Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, GARRIDO-ABOGADOS
Francisco Pérez Martínez: Portavoz de los verdes de la comunidad de Madrid
Aitor Carrillo Pérez: Historiador, Universidad Pública de Navarra
Daniel Gismero Sanz: Secretaria de Cultura y Memoria Democrática, CCOO-Madrid
Samuel Fernández Rubiera: Profesor de Tecnología
Angeles Gonzalez Martin: Profesora
Fernando Mendiola Gonzalo: Profesor de Historia Contemporánea (Universidad Pública de Navarra – Nafarroako Unibertsitate Publikoa)
Carmelo Ramón Barrios Sánchez: Limpiador
Avelino Perosanz Ramón: Enlace provincial de podemos Alcobendas, Albañil y militante político
Demetrio Blesa Andrés: Profesor de Secundaria
María Luisa Dalmases Serras: Pensionista de la S. S., Girona
María Dolores Pérez Fernández, pensionista
Begoña Yebra, periodista
Eliécer Jiménez Julio, periodista en Suiza
Amaia Goñi Nicolás, trabajadora pública
Dolores RuizDolores, HERMANAMIENTO NOU BARRIS EL CERRO CUBA
Maria Jesus Garcia Martín, FAI Frente Antiimiperialista
Lebis Abarka Belasko
Tomado de Cubaperiodistas