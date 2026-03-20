Correo con aroma de café

El pasado primero de marzo el correo cubano cumplió 270 años. Aunque la primera carta llegada a nuestras tierras la trajo el Almirante en su primer viaje a la isla, no fue hasta 1756, que este servicio fuera oficialmente fundado en Cuba. La última edición del espacio cultural Café Mezclao, que cada mes conduce el destacado escritor y editor Alfredo Zaldívar estuvo dedicada al nuevo aniversario del correo en Cuba.

El diálogo de la escritora y periodista Maylan Díaz con Yudieska García, comunicadora institucional de la Empresa Provincial de Correo, recordó los servicios tradicionales de la entidad, las actuales opciones de la institución y la cancelación postal realizada en ocasión de la reciente celebración del festival Puentes Poéticos en la Atenas de Cuba.

Textos como Cartas a Mario de Cintio Vitier, dirigidas al destacado matancero Mario Argenter y el poema Carta de Amor al Rey Tutankamen de Dulce María Loinaz fueron referenciados por Zaldívar y rifados entre los presentes.

Una exposición sobre la historia del correo en Cuba tuvo lugar por el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Matanzas Urbano Martínez Carmenate. A su vez conversó sobre la impronta de Félix Santos, su biografiado y primer administrador de Correo en la ciudad de los Puentes.

Por su parte el coleccionista Samuel Marrero, presentó una colección filatélica familiar, destacando el valor cultural y fuente de conocimientos de dicha manifestación.

Cartas, canciones y versos acompañaron el feliz encuentro entre directivos de Correos en la provincia, historiadores, escritores, intérpretes y poetas.

Al cierre del encuentro en un viejo molinillo se obtuvo una aromática ración de café rifada igualmente durante la ocasión.

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