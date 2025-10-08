Convocan a 20 Festival Internacional del Cine Pobre de Gibara

El costero municipio holguinero de Gibara acogerá el próximo año la vigésima edición del Festival Internacional del Cine Pobre entre el 14 y el 18 de abril.

De acuerdo con la convocatoria publicada en la página web del Festival, en el evento, auspiciado por el Ministerio de Cultura de Cuba, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, el Gobierno de Holguín y el de Gibara, se podrá concursar en cortometraje de ficción, largometraje documental, cortometraje documental y animación y audiovisual experimental.

Se precisa que el plazo de admisión de las obras (de cualquier nacionalidad) abrió el reciente 6 de octubre y se extenderá hasta el 5 de enero de 2026.

Los participantes podrán aspirar a los Premios Lucía, principales galardones del certamen, además de otros premios y menciones colaterales.

FICGIBARA 2026 continuará asumiendo la filosofía del Manifiesto del Cine Pobre, lanzado por Humberto Solás, que como consta en la convocatoria, es «un llamado a la creatividad sin ataduras y a la democratización de la expresión cinematográfica«.

Abril de 2026 encontrará una Villa Blanca dispuesta como siempre a abrirle sus brazos al cine y otras manifestaciones del arte, que al gestarse bien cerca del mar multiplican su poesía.

Tomado de Trabajadores

