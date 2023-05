Luego de varios cursos de pausa, regresa al escenario yumurino el Concurso Coreográfico de la Especialidad de Ballet de la Escuela Vocacional de Arte de Matanzas, Alfonso Pérez Isaac (EVA).

Estudiantes de los cinco años de la especialidad defendieron las creaciones de sus profesores en el emblemático Teatro Sauto, Monumento Nacional.

“La participación de los niños ha sido excelente. Los estudiantes participaron en el concurso, todos bailaron y esto no es más que la proyección escénica de lo que realizamos a diario en las clases”, manifestó Yanet Rodríguez Díaz, jefa de Departamento de la especialidad de ballet de la EVA matancera.

Los primeros lugares en las categorías de interpretación femenina y masculina respaldan esta afirmación. Ambos galardonados resultaron jóvenes interpretes de primer y segundo año de la especialidad, respectivamente.

Lauren Bermúdez Moreira, primer lugar femenino, expresó su alegría y orgullo tras alcanzar dicho logro con su interpretación en Estela.

“En la obra soy la protagonista, ya conocía la canción, me sentí muy orgullosa de lo que hice, con un poco de pena, pero ya después me fui acomodando a la coreografía y sentí que el público me estaba mirando y que solo tenía que sonreír y seguir bailando”.