Casa de las Américas de Cuba por la descolonización cultural

El programa lleva por título «Caminos de la descolonización: pensamiento, arte y acción cultural desde la Casa de las Américas» y el próximo encuentro, a cargo del ensayista e investigador cubano Jorge Fornet, será el 3 de marzo, a las 10:00 hora local, en la sala Manuel Galich de la entidad.

El experto, quien es además el director del Centro de Investigaciones Literarias de la institución, guiará el conversatorio en torno a “La descolonización a debate. La Casa de las Américas como eje de reflexiones y propuestas”.

El ciclo de conferencias inició la víspera con una charla a cargo del intelectual y presidente de la institución, Abel Prieto, y se extenderá hasta finales de este año.

Su conferencia “Razones y objetivos de un Programa Nacional para enfrentar la colonización Cultural” fue crucial para entender que el mundo se encuentra ante un fenómeno antiguo, que mutila la capacidad intelectual propia del ser humano, nuestra cultura y valores.

En su intervención, Prieto alertó sobre las consecuencias de ser colonizados y reflexionó sobre el papel de las redes sociales en ello, la batalla por la historia y la profunda crisis cultural y ética a la que se enfrenta la humanidad, entre otros temas.

Cuba debería convertir en un instinto la batalla contra la colonización cultural, opinó el también escritor cubano, quien es el coordinador del programa nacional de entrenamiento a ese flagelo denominado “Sembrar ideas, sembrar conciencia”.