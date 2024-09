Café Mezcla’o celebra 63 aniversario de la UNEAC y obra de Leymen Pérez

El habitual espacio Café Mezcla’o celebró el 63 aniversario de Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la trayectoria del multipremiado poeta Leymen Pérez.

El anfitrión del encuentro y director de Ediciones Matanzas, Alfredo Zaldívar, expresó que tanto fundadores de la organización como jóvenes miembros se reunieron para festejar un aniversario más de la unidad.

Al evento asistieron el primer Secretario del Comité Provincial del Partido, Mario Sabines Lorenzo, la gobernadora del territorio, Marieta Poey Zamora, y el director provincial de Cultura, Osbel Marrero Roque, quienes fueron reconocidos por la directiva de la UNEAC matancera por su apoyo a la institución.

En el encuentro se leyeron algunos de los más reconocidos textos de Leymen Pérez, quién además fue entrevistado por la escritora Maylan Álvarez. También se reconoció su labor como editor en Ediciones Matanzas y la Revista Matanzas.

Al respecto el autor confesó:

“¿Quién no quería trabajar con Zaldívar? ¿Quién no querría trabajar hoy en Matanzas? Y habían candidatos con más currículums en ese momento, con más posibilidades que yo; sin embargo Zaldívar me escogió para trabajar enseguida. Esas son cosas que uno no olvida y que hay que reverenciar. Y así fue cómo empecé a formarme como editor”.