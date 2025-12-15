Celebran aniversario 154 de la Fiesta de la Colla

La Fiesta de La Colla se inició en la ciudad de Matanzas con actuaciones de la Academia Donaire, la Compañía Nova Danza, el Circo La Rueda y la Banda Provincial de Conciertos, en el Parque de la Libertad.

Seguidamente los participantes desarrollaron el tradicional brindis de pan, salsa catalana y vino, en la Biblioteca Provincial Gener y Del Monte, antiguo Casino Español.

En esta ocasión la diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Daylin Alfonso Mora, inauguró la festividad.

El pasacalle desde el Parque de la Libertad hasta la Ermita de Monserrat contó con la participación de miembros del Casal Catalán y la Asociación de Descendientes Canarios y Gallegos.

«Esta es la única fiesta española que se conserva y desarrolla en su forma original en toda América. Existen otras, pero con agregos y modificaciones latinas; sin embargo, La Colla Matancera se continúa realizando tal cual en sus orígenes, allá en 1871», explicó Leonel Pérez Orozco, conservador de la ciudad.

Matanzas constituye la provincia con mayor huella catalana en la Isla, motivo por el cual se mantiene viva la tradición de La Colla.

«Continuar con este legado es para nosotros indudablemente un compromiso y una obligación. Hace 27 años constituimos el Casal Catalán Guiteras y Gener, y venir todos los años aquí se convierte en una reverencia a todos aquellos que nos dejaron esa herencia», expresó Carlos Torrent, vicepresidente del Casal Catalán.

Este 2025 la Fiesta de La Colla celebra su 154 aniversario, lo que la convierte en uno de los festejos tradicionales más longevos de la Isla.

Además, este año sus participantes dedican el evento al aniversario 150 de la fundación de la Ermita de Monserrat. (ALH)

