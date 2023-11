Actuar desde el amor

La carrera de la actriz Yaité Ruiz ha sido un viaje apasionante y en constante evolución. Desde su primera incursión en el mundo de las artes escénicas a una temprana edad, hasta su actual presencia en la escena actoral cubana, ha demostrado un compromiso inquebrantable con su oficio y un talento excepcional.

Cuando se le pregunta sobre su mayor ambición como actriz, revela su deseo de lograr un «desdoblamiento total», donde cada ser que interprete sea único y diferente de los demás. Esta búsqueda de la diversidad y autenticidad en su trabajo la ha llevado a enfrentar una amplia gama de personajes y desafíos a lo largo de su carrera.

En la actualidad, Yaité Ruiz se encuentra en el centro de la escena con la telenovela El derecho de soñar. Su interpretación singular de María Luisa «Muñeca», un personaje en situación de discapacidad intelectual, ha conmovido al público y la ha convertido en una figura querida por millones de cubanos que sintonizan la serie cada lunes, miércoles y viernes para disfrutar de nuevos episodios.

—Personajes como Muñeca requieren una fuerte preparación física y sicológica. ¿Puedes compartir más detalles sobre cómo te sumergiste en el mundo de María Luisa y su discapacidad intelectual?

—Desde el proceso de casting, empecé a visitar a una joven en situación de discapacidad intelectual moderada, ya que esa era la característica requerida para los personajes en la audición. Mi objetivo era observarla para poder imitarla. Aunque no tomé mucho de su gestualidad, incorporé algunas de sus características a María Luisa. Una vez obtuve el papel, trabajamos en la parte sicológica con la ayuda del doctor Hector Vera Cuesta, director del Centro Internacional Neurológico, una autoridad en estos temas. En cuanto a la parte física, María Luisa también incorpora un poco de una compañera que estudió conmigo en el ISA que, aunque no tenía discapacidad intelectual, presentaba problemas motores.

«Este personaje posee un atractivo especial desde el principio, que comienza con su discapacidad. Su condición, el hecho de ser discapacitada, cambia completamente la perspectiva. Y, ¿no es cierto que cuanto más distante esté el actor del personaje, mejor? Al menos en términos físicos y sicológicos, es mucho más interesante interpretar a una persona que no tiene ningún tipo de conexión, ya sea externa o sicológica. Aunque en el aspecto emocional, María Luisa y yo compartimos muchos puntos en común».

—¿Cómo describirías a María Luisa en tus propias palabras?

—María Luisa es una joven adulta en situación de discapacidad que, al igual que todos en su situación, merece ser valorada, respetada y visibilizada por nuestra sociedad. Creo que este es el papel más desafiante, interesante y complejo que he tenido en mi carrera. En mi rol como actriz, creo que visibilizar y defender a personas en esta condición es una labor social importante. Mi objetivo es transmitir un mensaje de amor y defensa total, ya que cuando te sumerges en este mundo, te das cuenta de que lamentablemente es un sector de nuestra sociedad que a menudo se ignora.

—¿Qué lecciones personales has aprendido a través de este personaje?

—María Luisa me ha enseñado una lección valiosa, actuar desde el amor, a través de su ingenuidad y su mente de niña de aproximadamente siete años, que es su edad intelectual debido a su situación de discapacidad. A pesar de los momentos difíciles y desafiantes en el rodaje, tanto a nivel del personaje como en la producción, María Luisa me ha demostrado la importancia de mantener la alegría y abrazar este personaje con amor.

«Esta experiencia ha cambiado mi perspectiva sobre mi trabajo. De hecho, he creado un proyecto llamado Yo contigo y tú conmigo, inspirado en la frase de nuestros personajes, con el propósito de visibilizar a personas en esta condición. Me tomo muy en serio el mensaje que deseo transmitir a la gente y a la sociedad a través de mi trabajo, sin importar el tipo de personaje que interprete. No se trata de defender por defender, sino de comprender que los personajes, como seres humanos, tienen sus luces y sombras. Es esencial ver a las personas con amor, empatizar con ellas y comprenderlas».