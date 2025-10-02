Actor Gary Oldman es nombrado Caballero del Imperio Británico

El emblemático actor londinense Gary Oldman, conocido por sus interpretaciones del mago Sirius Black, el primer ministro Winston Churchill, el vampiro Drácula y el músico Sid Vicious, es desde hoy Caballero del Imperio Británico (KBE).

La personalidad del cine anglosajón fue condecorado a los 67 años con esta distinción la víspera, por el rey Carlos III de Inglaterra, en una ceremonia en el Castillo de Windsor, informó el medio digital The Independent.

Sir Gary Oldman recibió el título de caballero en reconocimiento a su extensa carrera marcada por una notable versatilidad, detalló la publicación.

La condecoración fue otorgada en el marco de los Honores del Cumpleaños del Rey y durante el encuentro, el príncipe William, heredero al trono británico, bromeó con Oldman sobre su personaje el agente del MI5 Jack Lamb, en la serie Slow Horses (2022).

«Cuando lo veo en pantalla quiero darle un buen baño», expresó el miembro de la familia real; a lo que el actor respondió de manera jocosa: «Creo que me arreglé bastante bien hoy».

Gary Oldman ostenta importantes reconocimientos en el séptimo arte; es ganador de los premios Oscar, BAFTA y Globos de Oro a Mejor Actor por su interpretación del ex primer ministro Winston Churchill en el filme El instante más oscuro (2018).

Como director, obtuvo dos premios BAFTA a Mejor película británica y Mejor guión original por su semiautobiografía Nil By Mouth (1997), y a Mejor Actor por Drácula (1992), en los Premios Saturn.

Tomado de Prensa Latina

