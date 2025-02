A 102 años de su natalicio, Rosita Fornés siempre

La gran vedette de Cuba, Rosita Fornés, nació un día como hoy hace 102 años.

Si alguien preguntara ahora por Rosalía Lourdes Elisa Palet Bonavia (Nueva York, 11 de febrero de 1923 – Miami, 10 de junio de 2020) es probable que pocos sepan, pero basta con decir Rosita para que el aplauso y la reverencia ocupen todos los espacios.

Esta inmensa figura, con su multifacético y muy profesional quehacer ganó el respeto y la admiración desde que con 15 años de edad iniciara su carrera artística en La Corte Suprema del Arte.

No se detuvo desde entonces hasta convertirse por mérito propio en reina de los escenarios cubanos y de muchas otras latitudes, incursionando en el teatro musical, la zarzuela, la opereta, el cabaret, el canto; en el cine y la televisión.

Con orgullo comentó al cantautor Amaury Pérez en lo que fuera el muy popular programa televisivo Con dos que se quieran:

“Yo he recorrido casi el mundo entero, al menos una gran parte y siempre voy como artista cubana. (…) Soy artista cubana, aunque no haya nacido en Cuba. Porque aquí fue donde me crié y aquí fue donde me formé.