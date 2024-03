Playas cubanas destacan en premios de Tripadvisor

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

La reconocida plataforma de viajes Tripadvisor ha anunciado los ganadores del premio Travellers’ Choice Best of the Best 2024, y entre ellos se destacan varias playas cubanas.

Varadero, el principal destino turístico de la Mayor de las Antillas, se ubica en el top 10 de las mejores playas del mundo, ocupando la décima posición. Mientras tanto, Playa Pilar, ubicada en Cayo Guillermo al norte de la provincia de Ciego de Ávila, se ha situado en el puesto once.

Según la descripción en Tripadvisor, Varadero es una playa de ensueño con arenas doradas, aguas azul turquesa e impresionantes puestas de sol. Ofrece una variedad de actividades, desde nadar y hacer esnórquel hasta pescar y jugar voleibol de playa. Por otro lado, Playa Pilar es descrita como una playa tranquila con aguas azul turquesa, arena blanca y fina e impresionantes vistas, ideal para disfrutar del sol y hacer esnórquel en el mar poco profundo y cálido.

Además, Varadero y Playa Pilar han obtenido los lugares 3 y 4, respectivamente, en la lista de las 25 mejores playas del Caribe.

A ellas se suma Cayo Santa María, al norte de la provincia de Villa Clara, que se ubica en la posición 18. Esta playa es descrita como una joya absoluta con su suave arena blanca, aguas azules y una impresionante puesta de sol, ofreciendo diversas actividades desde esnórquel hasta deportes acuáticos e incluso clases de yoga matutinas.

La lista Best of the Best 2024 se basa en los comentarios y opiniones de los usuarios de Tripadvisor durante los últimos 12 meses, incluyendo solo el 10% de los establecimientos listados en la web.

Los premios Travellers’ Choice, fundados en 2002, reflejan “lo mejor de lo mejor” en términos de servicio, calidad y satisfacción del cliente, abarcando desde hoteles y alojamientos hasta destinos, atracciones e incluso marcas y productos.

Tomado de Excelencias Cuba