“A muchos se les puede haber ido la vida a lo largo de esta historia.”

No es esta su primera entrevista, pero aún le queda mucho por decir. Francisco Rodríguez Cruz puede presentarse de múltiples formas: como redactor del periódico cubano Trabajadores, profesor universitario o radialista. Es bien conocido además por el activismo en favor de la diversidad y la acción en las redes sociales. Su perfil en Facebook y su blog Paquito el de Cuba le aseguran polémicos espacios a quien se ha declarado comunista, gay y ateo, entre otras particularidades. Es portador de SIDA, superó un linfoma no Hodgkin y hoy accede a hablar de algunas de sus pasiones, principalmente de periodismo. Gracias a las fuentes de donde extrajimos las fotos.

PAQUITO NOS DEJA UNA TAREA

“¿Tú estás segura de que Martí es el autor de esa frase? Porque yo he estudiado su obra y en ningún lugar he encontrado que haya unido en un solo pensamiento la importancia de sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Confírmalo.

“Sí escribí un libro: Paquito el de Cuba. Una década de ciberactivismo. Recoge pequeñas piezas incluidas en mi blog que quizás no eran exactamente periodismo, aunque tenían una arista también informativa. La selección incluyó los textos más intemporales o con más durabilidad, para que el volumen no envejeciera por estar atado a una circunstancia. Tengo muchos textos que estaban muy relacionados con una coyuntura, y un poco que perecían. Creo que ese es el mérito de la compilación, que sobrevive al tiempo. Parte de mi historia personal, pero va mucho más allá, pues recorre la lucha por los derechos sexuales en Cuba en los últimos diez o doce años y permanece así documentada. Se habla de muchísimos asuntos desde una óptica muy propia, aunque de alguna manera hay personas que se han visto identificadas y me ha resultado enriquecedor. Otros me dicen que han aprendido o se han divertido al leerlo.

“Sí tengo un hijo biológico, y algunos que lo son por afinidad. Siempre he disfrutado mucho mi paternidad, y pienso que es una de las experiencias más bonitas que nos regala la vida. Tal vez si yo me hubiera percatado de mi orientación sexual más joven, pues a lo mejor no hubiera tenido a mi hijo, eje de una relación que ha sido siempre para bien.

“Y sí, también he plantado árboles como muchos, gracias a los trabajos voluntarios.”

TRÁNSITO DE LO IMPRESO A LO DIGITAL

“Mi labor profesional básicamente ha estado en Trabajadores, incluso desde mi etapa de estudiante. Ese es el periodismo que más disfruto en realidad, el impreso, porque te da una posibilidad de un análisis mayor, más reposado.

«Nuestra generación empezó con máquinas de escribir, las Robotrón, y después tuvimos que saltar a la era digital. Ha sido un nuevo aprendizaje, todos hemos tenido que estudiar los códigos digitales. Pero a veces creo también que se sobrevalora un poco la importancia tecnológica del asunto y en el fondo todo siempre se basa en el contenido.

“El buen periodismo es el que dice lo que hace falta, lo que la gente quiere y necesita saber, y si lo dices de una manera apropiada y que se vincule bien con el medio que utilizas, pues perfecto. Insisto: yo siento que en los últimos tiempos se exalta mucho el aspecto tecnológico. No es que no sea importante, porque puedes hacer el mejor escrito del mundo y si no utilizas la técnica digital correcta no le llega a la gente. Pero yo creo que no debemos olvidarnos nunca de que la esencia del periodismo es su contenido, no su forma.

“Si yo he sido tan fiel a Trabajadores es porque su perfil incluye todo lo que me gusta: los temas económicos, sociales y laborales; por ahí pasa la existencia de cualquier sociedad. No hay nada que me guste más que ir a los centros de trabajo y hablar con la gente. Esa es la parte bonita; la parte difícil es sentarse a escribir. Soy vago en este aspecto, y especialmente para transcribir.”

INCURSIÓN EN LA RADIO

“En la radio yo tengo espacios desde el año 2009, el mismo año en que surgió el blog. Me mantengo en Palabra con filo, comentario de la revista Haciendo radio tres veces por semana. Fue creado por el chileno Orlando Contreras, quien lo dramatizaba de una manera muy personal y emitía opiniones sobre temas nacionales. No lo leo yo, sino un locutor, pero he intentado seguir aquel perfil de temas polémicos nacionales.

“A veces cuesta un poco, incluso he tenido que explicar su objetivo a las propias direcciones sucesivas del programa, porque surgen tendencias a volverlo conmemorativo, ligado a una fecha, o a tratar sobre temas positivos que no precisan de una mirada crítica. Y es que la esencia del comentario en Palabra con filo es incluir un matiz polémico y veraz sobre la realidad cubana actual. Lo logro o no; lo cierto es que no siempre uno queda satisfecho, pero igual ha tenido mucha, mucha audiencia.

“Dicen las personas más viejas en la radio que se trasmite a la mejor hora, en los primeros momentos de la mañana, porque es cuando los dirigentes van en los carros hacia el trabajo y entonces oyen las descargas y se enteran de algo que comentamos y que de otra forma no les llega.”

PAQUITO ES ATRAPADO POR LA MAGIA NEGRA

“Facebook me cautivó desde que empecé en las redes. Eso sería por el 2007, 2008, y el primer impacto fue el encuentro con familiares, amistades y colegas que no están en el país. De esa inserción fue que nació el blog, que era otra plataforma, pero influyó porque sus primeros lectores fueron quienes componían mi comunidad en Facebook.

“Con el tiempo se transformó en una expresión de nudismo emocional, que refleja la cotidianidad que vivimos en Cuba, como periodistas y como ciudadanos, como personas, y también las contradicciones y la guerra mediática que se nos hace con tanta saña, y que verdaderamente no es lugar común, sino una realidad bien triste.”

EL TESTIMONIANTE PINCHA Y CORRE

“Las redes consumen mucho tiempo, son hasta adictivas, y tienes que tener muy claro para qué las quieres usar, para que ellas no te dominen. Lo que trato es de sembrar inquietudes, o de relajar tensiones, de contrarrestar determinadas líneas de pensamiento que atentan contra la Revolución, y hacerlo de una manera que llegue, no con la consigna, sino con humor, incluso con sarcasmo o ironía, porque funcionan mucho.

“El humor es un recurso que tiene que ver con la personalidad de cada cual. Algunos no se sienten bien en esa cuerda más ligera, de reflexión desde la risa. A mí me moviliza mucho hacer que las personas sonrían a la vez que analizan temas que pueden incluso ser muy graves. Y no quiere decir que se subvaloren, sino que se enfocan desde otra óptica.

“Sería imposible estar continuamente dialogando de acuerdo con las reacciones, e intervengo solo cuando estimo que puedo aportar al debate algo novedoso. Debe seleccionarse dónde amerita opinar. Si no, dejo que pervivan las distintas opiniones, porque nosotros también a veces nos cerramos en una burbuja, en un pensamiento demasiado homogéneo.

“Existe cierta tendencia a bloquear al que dice algo con lo cual no se está de acuerdo, pero para eso no estoy en las redes. Si solo voy a hablar con personas que piensan como yo, no vale. Leer otros criterios me permite una mirada sobre por dónde andan las opiniones. Es conveniente una variedad de voces que te pueda ir dando por dónde van las polémicas. “Las posturas con las que más en desacuerdo estoy, muchas veces lo único que reciben es una risa, la cual descoloca mucho a quien viene con la intención de hacer daño.”

COMPLICIDAD CON EL NECIO

“Ingresé al Partido muy joven, transité desde las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas. Realmente te forma, es una organización que te compromete. Como muchos que en Cuba realizamos análisis críticos, hemos tenido contradicciones, pero yo siempre he dicho que es el mejor lugar para enfrentar esas batallas.

“Si nosotros logramos que al Partido sea a quien le lleguen esos procesos de debate ciudadano, pues ya tenemos una parte importante ganada.”

EL CREADOR CONTESTATARIO DEFIENDE LO TRADICIONAL

“En el ejercicio de la profesión soy bastante tradicional en el empleo de los géneros. Me gusta diferenciar bien cuando es opinión, cuando es interpretación o información. Es cierto que cada vez se mezclan más, pero creo que el lector agradece cuando se enfoca con claridad lo que se quiere, si le estás trasladando tu opinión, tu interpretación o si simplemente quieres que conozca sobre determinados hechos lo más objetivamente posible.

“Los géneros son funcionales todavía. Uno de los pecados que a veces se cometen en el periodismo es asumir determinadas mezclas sin una intencionalidad clara. En ocasiones es mezclar por mezclar. Si tú tienes un superobjetivo y puedes demostrar que funciona saltarte algunos códigos, pues felicitaciones. Pero hacerlo por novedad, o porque no sabes hacerlo de la manera en que las escuelas lo enseñan, no tiene mérito.”

DENUNCIA CONTRA LA PRIMERA PERSONA

“Yo siempre me estoy entrevistando de alguna manera, y trato de ser mi principal crítico y de juzgarme duro. Pienso qué poco uno ha hecho ante tantas cosas que hacen falta. Para un periodista es fundamental ponerse siempre en duda. ¿Qué somos nosotros? Solamente un vehículo responsabilizado con prestar un servicio, y no debemos pensar nunca que somos los protagonistas.

“Realizar el periodismo en primera persona es una deformación. El periodista debe ser, ante todo, una buena persona. Lamentablemente ocurre que, como en muchas profesiones, están presentes determinadas miserias humanas que se introducen y que a veces, incluso, quieren hacerlas pasar como parte de la profesión. En realidad es una distorsión y una negación de la propia naturaleza de la carrera.”

PAQUITO EL DE CUBA

“El nombre del blog surgió porque había otros Paquitos que no estaban en Cuba, y también era una forma de llamar la atención. Yo siempre fui Paquito porque mi padre era Paco, y con 51 años sigo siendo Paquito.

“El blog desde sus inicios siempre tuvo muchas lecturas fuera del país, lo que obligó aún más al apellido. Al yo identificarme como Paquito el de Cuba con todas las condiciones humanas y los rasgos que en mí confluían, para algunos resultaba escandaloso y hasta increíble que pudiera ser parte de la cotidianidad de nuestro país. Las personas desmontaban así los estereotipos, los prejuicios que había sobre Cuba, los esquemas existentes sobre la sociedad cubana.

“A mí la principal satisfacción que me queda es el avance que ha habido en los últimos años en la comprensión por parte de nuestra sociedad de muchos de los asuntos que he abordado como periodista y como activista, lo que hace 12, 14, 15 años era bastante improbable. El propio Código de las Familias es el mejor ejemplo.

“En el año 2007 fue cuando por primera vez se celebró en Cuba el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, y ahora, justo 15 años después, es cuando se aprueba el Código, que reivindica la igualdad para las lesbianas, gay, transexuales, bisexuales. Y 15 años es nada en el devenir de un país, pero mucho para una persona. Digo esto porque a muchos se les puede haber ido la vida a lo largo de esta historia.”