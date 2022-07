Un total de 75 medidas dirigidas a recuperar la economía cubana informó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en su intervención en el noveno periodo ordinario de sesiones del Parlamento cubano en su IX legislatura.

Implementación de un mercado cambiario para la compraventa de divisas a la población

Gil Fernández anunció que se implementará un mercado cambiario para la compraventa de divisas a la población con un tipo de cambio “económicamente fundamentado y donde podamos trabajar con todas las divisas, incluyendo los dólares en efectivo”, informa Cubadebate.

Los viajeros internacionales también podrán acceder a ese mercado con precios diferenciados al cambio oficial, lo que le permitirá al Estado captar las divisas que están circulando en la economía.

Para explicar la pertinencia de la medida, Gil Fernández comentó que si bien la economía ha venido, humildemente, dando señales de recuperación, ha estado proliferando un mercado ilegal de compraventa de divisas en el país.

“Eso tiene un costo en la inflación, porque va a los precios. El tipo de cambio está a 120, sube, baja”, dijo, y reconoció que hay “una pieza faltante, que es la ineficiencia de un mercado formal de compraventa de divisas”.

Sostuvo que en este escenario no puede seguir proliferando un mercado no oficial que prácticamente está imponiendo los precios de los productos y servicios y de las divisas que entran, que no se están captando por el Estado y que están alimentando ese mercado ilegal.

El ministro reiteró que las condiciones que condujeron al país a no aceptar el dólar en efectivo se mantienen, teniendo en cuenta que siguen vigentes las prohibiciones impuestas por el bloqueo.

Nuevas medidas para la importación por personas naturales con carácter no comercial

El ministro comentó que aunque han recibido propuestas de incentivar la importación con carácter comercial, “no es conveniente en estos momentos”.

La flexibilización de la importación por personas naturales con carácter no comercial, incluye:

Definir el carácter no comercial de la importación de las misceláneas por su valor y peso y por la diversidad de los artículos a importar y no por las cantidades físicas.

Incrementar la cantidad permitida a importar de algunos artículos. Por ejemplo: celulares, computadores, tablet, neumáticos, llantas, entre otros.

Incrementar el límite de importación mediante envíos de 10 kg a 20 kg.

Disminuir el valor del kg de importación de 20 USD a 10 USD e incrementar el exento de pago de 1.5 kg a 3 kg para los artículos que se les aplique el valor-peso.

Disminuir el 70% del pago del impuesto aduanero (actualmente es del 100% y se reduce al 30%).

Ejemplo de otras medidas aprobadas ante el Parlamento cubano