El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo en declaraciones al Canal Caribe que los suministradores de combustible no han podido cumplir con los compromisos que tenían con Cuba a partir de la situación económica y energética que hay en el mundo. Además, existen problemas con los insumos para producirlo.

Por supuesto, eso hace que con cualquier fallo que exista con la transportación de un buque, se produzca un bache.

A partir de la falta de combustible y de los suministros estables, añadió, se tomó la decisión de sacar a la distribución capacidades disminuidas de combustibles, en comparación con lo que normalmente se consume en un día.

Se va a seguir sacando durante los días que quedan de abril una capacidad disminuida, que es bastante poca, por eso las colas que vemos en los servicentros. La situación tiende a una mejoría a partir de decisiones y negociaciones, suministradores que ya están cumpliendo con sus compromisos. Esa es una de las razones del retardo de la información, aunque han existido locales y provinciales.

Hoy tenemos una mejoría que no quiere decir que vayamos a tener combustible como lo teníamos en el año 2017, 2018 o unos meses atrás. Esa no va a ser la situación en los días que quedan de abril y mayo. Vamos a seguir sacando combustible parcialmente, de una manera reducida para que no toque cero el suministro de combustible y se puedan garantizar los servicios vitales.

Con el diésel también suministradores comienzan a cumplir sus compromisos y eso va a permitir que no tocamos cero y que podamos cubrir los principales servicios en el país, por ejemplo, la cosecha de la papa.