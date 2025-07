Memorando de Estados Unidos es plataforma política intimidatoria

Randy Alonso Falcón: Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pasado lunes 30 de junio, terminando el primer semestre de este año, la administración Trump daba a conocer pues la remisión y enmiendas al Memorando presidencial de Seguridad Nacional No. 5 sobre el fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Así se llama este documento que nada más conocerse, por supuesto, se convirtió en titular de los medios internacionales de comunicación y ampliamente fue también informado a nuestro pueblo sobre este documento.

Nuestra Mesa Redonda de hoy pretende acercarse a algunos de los elementos de este Memorando de la administración norteamericana, lo que significa en cuanto a la política de Estados Unidos hacia Cuba, el momento en que se emite este memorando y otros temas de interés. Y para ello tengo el placer de que nos esté acompañando esta tarde en nuestra Mesa Redonda el Viceministro de Relaciones Exteriores, Dr. Carlos Fernández de Cossío, a quien le doy la bienvenida a nuestro estudio.

Carlos Fernández de Cossío: Muchas gracias.

Randy Alonso Falcón: Un placer, Cossío, tenerlo por acá y poder hablar de este importante tema que sin dudas ha sido asunto de conversación de los cubanos en los últimos días y que es parte de esa escalada previsible de la política norteamericana hacia nuestro país, pero tendremos elementos en nuestra Mesa Redonda hoy, así que los invito a que nos acompañen.

Pero antes de entrar a hablar del nuevo Memorando de la administración Trump hacia Cuba, vamos, como es habitual en nuestra Mesa Redonda a la sección La noticia del día, que se originó ayer en los Estados Unidos, pero que hoy ha tenido una amplia repercusión en ese país y en otras partes del mundo. La apertura de la llamada cárcel Alcatráz de los Caimanes en la Florida, donde estuvo el presidente Trump, y donde se espera se recluyan a decenas, cientos de inmigrantes, es sin duda una de las noticias más importantes del momento.

Randy Alonso Falcón: El presidente Trump que dijo que enseñarán a los migrantes cómo correr delante de los caimanes y que si escaparan tendrían a los caimanes como custodio de esa instalación, algo que sin dudas también ha causado mucha controversia en la sociedad norteamericana y que es parte de la filosofía que está aplicando esta administración contra los migrantes, y que ha sido parte también pues de las lecciones de democracia que nos está dando por estos tiempos. Es nuestra noticia del día, con ella comenzamos la Mesa Redonda de hoy. Hablemos entonces del Memorando presidencial de Seguridad Nacional No. 5 de la política de Estados Unidos hacia Cuba.

Como señalábamos en nuestra introducción, la decisión el lunes de emitir este Memorando o las enmiendas al Memorando 5 de la administración norteamericana sobre su política hacia Cuba causó inmediata repercusión en medios internacionales. Les propongo ver un collage de algunas de las repercusiones que tuvo en medios de Miami, en medios Estados Unidos, esta decisión y después estaremos hablando con nuestro Viceministro de Relaciones Exteriores.

Randy Alonso Falcón: Son algunas de las maneras en que presentaron estos medios estadounidenses y de la derecha de Miami el resultado de este Memorando dado a conocer el lunes, elementos como restricciones al turismo, tema de supuesta democracia, libertad, acceso a Internet, afectaciones a sectores de la economía cubana, están entre los elementos que fueron matrices de opinión a lo largo de la jornada sobre este Memorando dado a conocer por la administración Trump.

Esta nueva decisión, por qué viene ahora Cossío. ¿Cuál pudiéramos decir es el contexto? ¿Por qué se da en este momento la decisión del gobierno de los Estados Unidos?

Carlos Fernández de Cossío: Lo cierto es que el Memorando como tal no dice el motivo de por qué sucede ahora ni ninguna de las declaraciones que ha tenido el gobierno lo ha expresado. Además, se toma en cuenta que lo curioso es que de hecho lo que el Memorando anuncia aplicar, la política que declara, ya se viene aplicando desde el día en que Trump asumió el poder en el mes de enero.

Randy Alonso Falcón: Que además firmó ese mismo día un decreto sobre Cuba.

Carlos Fernández de Cossío: Lo que hace es ratificar el contexto político de medidas que ya se vienen aplicando y algunas de ellas, yo diría una parte importante lo que anuncia ahí, se viene aplicando desde el gobierno anterior de Trump porque el gobierno de Biden nunca las levantó, más bien las aplicó con sorprendente lealtad a Donald Trump. Pero en Cuba, donde seguimos con cierto cuidado la política de Estados Unidos, especial la política hacia Cuba, uno puede tratar de estimar las motivaciones, y entre ellas, entre ellas uno puede pensar que el Secretario de Estado, que tiene un compromiso personal grande con la política hacia Cuba, y tiene la autoridad que le ha dado el gobierno para concentrarla, puede estar recibiendo presiones de los segmentos de los sectores anticubanos que han financiado su carrera, que lo han impulsado políticamente, que lo han puesto donde está ahora. Tal vez le estén demandando que esta euforia que existe en la política exterior de Estados Unidos de imposición de la paz por vía de la fuerza, que es la nueva doctrina de política exterior de Estados Unidos, le estén pidiendo algo similar con Cuba.

Entonces, lo que se ha hecho, como describe la declaración del Minrex, es agarrar un documento, el documento No. 5, la proclama presidencial de Seguridad Nacional de junio de 2017 y reeditarla, lo dice el propio documento, y hacerle un grupo de enmiendas.

Randy Alonso Falcón: Incluso estos reportes televisivos, las imágenes que ponían eran precisamente de cuando Trump firmó aquel Memorando en el año 17 en Miami.

Carlos Fernández de Cossío: Exactamente, porque es una revisión Miami. Un segundo motivo por el cual quieren hacerlo es porque pueden sentir la necesidad de dar una especie de advertencia o de escarmiento, puesto que se conoce que esta política tan agresiva contra Cuba no goza de consenso en Estados Unidos. No se puede decir que es una política que cuente con respaldo mayoritario. Hay segmentos grandes de la población que se oponen. Hay elementos, se sabe, dentro del gobierno de Estados Unidos que son opuestos a esto. Hay agencias en el gobierno de Estados Unidos que consideran que esto va en contra de los intereses de Seguridad Nacional u otros intereses de Estados Unidos, que esto no contribuye a lo que realmente le interesa al país y que esto responde a intereses muy estrechos de una camarilla con una visión y ambiciones muy concretas con respecto a Cuba. Pero además se sabe, y esto históricamente se ha registrado, que hay muchos funcionarios de gobierno del Departamento de Estado, incluyendo diplomáticos que han trabajado en Cuba, que una vez que se jubilan, una vez que cambian de función, asumen una posición crítica con respecto a la política hostil hacia Cuba. Algunos han escrito libros, publicado artículos.

Randy Alonso Falcón: He leído artículos de Nicolson, de otros también que han escrito.

Carlos Fernández de Cossío: Libros de Nicolson, artículos de Wayne Smith, pero hay más, no son los únicos. Y puede ser que el Secretario de Estado y los que lo acompañan sientan que hay necesidad de lanzar una especie de escarmiento para una política que no goza de respaldo. Y también puede suponerse que hay una intención de intimidar al pueblo de Cuba, de anunciarle al pueblo de Cuba que un gobierno impositivo viene con una política agresiva como si el pueblo cubano fuera fácilmente intimidado. Pero aparentemente es una de las o se puede suponer que sea una de las intenciones de este gobierno.

Randy Alonso Falcón: Cuando se habla de las medidas, una de las cosas que señalaban ahí era el tema del turismo, también se supone que es intento de intimidar a la propia sociedad norteamericana que de manera creciente, como usted decía, tiene alguna posibilidad o tiene incluso alguna aspiración de mantener relaciones, de venir a Cuba como turista, como puede ir a cualquier otro país.

Carlos Fernández de Cossío: Si a la mayoría del pueblo de Estados Unidos se le informara la realidad de Cuba, si se le informara los hechos, la realidad y las características de la política tan agresiva de Estados Unidos contra Cuba, si se le informara que su gobierno les prohíbe viajar a Cuba, les prohíbe tener interacción con Cuba, estoy seguro que la mayoría de la población se opondría. Uno puede preguntarse si el encargado de negocio de Estados Unidos en Cuba, que anda paseándose por el país haciéndole preguntas a los cubanos, sería lógico que se paseara por su propio país y le preguntara a su población, le informara lo que hace, cuál es su función y le preguntara si ellos están de acuerdo con que se castigue de una manera tan despiadada a una nación entera como lo hace su gobierno. Deberían hacer eso. Y esa quiebra que existe en el consenso de Estados Unidos y falta de apoyo es algo que le temen los sectores anticubanos.

Randy Alonso Falcón: Usted hablaba del papel de Marco Rubio, de las presiones que puede haber recibido de esa derecha anticubana. En el lenguaje del Memorando se puede leer un poco también de ese mismo lenguaje que siempre ha usado la maquinaria anticubana en el Congreso y la maquinaria anticubana de Miami. Pero leyendo el documento Cossío, uno cree ver como una centralidad de la figura de Marco Rubio en toda la aplicación y la garantía de ese Memorando porque actúa en este momento como Secretario de Estado, Asesor de Seguridad Nacional y administrador de la USAID y en los tres cargos y en todas las medidas…

Carlos Fernández de Cossío: Ya no administra la USAID porque la está disolviendo.

Randy Alonso Falcón: Sí, la está disolviendo, pero está nombrado interinamente y en ese documento prácticamente en todos los párrafos uno u otro cargo están encargados de aplicar o de revisar que se aplique las medidas de la administración Trump contra Cuba.

Carlos Fernández de Cossío: Así es. Pero hay que recordar que este es un documento que no es nuevo. Esto viene del 2017 y evidentemente está la mano de Marco Rubio, está la mano de este grupo, esta camarilla que han hecho dinero y que han hecho carrera política de la hostilidad de Cuba, entre los cuales hay terroristas, entre los cuales hay gente que tienen problemas con la ley en Estados Unidos, pero que han hecho un negocio y viven de la hostilidad contra Cuba y pretenden asegurarlo. Aquí hay también organizaciones como la familia Bacardí que financia y paga entre ellos a Marco Rubio mucho dinero en función de la agresión a Cuba.

Randy Alonso Falcón: Es parte de esa industria anticubana de la que han lucrado durante decenios muchas de estas familias, muchos de estos personajes. Hay que recordar, a los Díaz-Balart y a todos los que han estado detrás de todas estas decisiones y vuelven a resurgir espectros como Jesse Helms, Dan Burton y otros que están en el espíritu de este documento. Pero, qué es lo nuevo que trae. Le propongo hacer un breve alto y regresar con usted para hablar de qué nuevo trae este Memorando 5 revivido ahora en la nueva administración Trump.

Como señalábamos el pasado lunes se daba a conocer este Memorando y quiero repetir el título del asunto de este Memorando que dice: “Reemisión y enmiendas al Memorando presidencial de Seguridad Nacional 5 sobre el fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba”, cuyo propósito dice es mayor libertad y democracia, mayor respeto a los derechos humanos y mayor libre empresa en Cuba. De ninguna de las tres esta administración particularmente nos puede dar lecciones a los cubanos porque hay muchas cosas que decir sobre eso. Pero hablando de que se mantiene el mismo nombre del Memorando, de que como usted decía, hay una trayectoria en la que ese Memorando nunca fue pues desechado por la administración Biden. ¿Qué puede traer de nuevo? ¿Qué trae de nuevo esta reemisión del Memorando presidencial No. 5?

Carlos Fernández Cossío: En realidad, mucho del lenguaje del Memorando es idéntico al anterior. Para saber lo que significa realmente, tal vez haya que esperar porque el propio Memorando encomienda al Secretario de Comercio, Secretario del Tesoro y a otras agencias de Estados Unidos a que escriban, redacten, definan…

Randy Alonso Falcón: Unos 90 días más o menos.

Carlos Fernández Cossío: …las normas para la aplicación. De modo que habrá que esperar a ver esas normas para poder calibrar bien cuál es el significado de lo que tiene. Pero a primera vista se ven varios elementos y por lo menos dos muy específicos. Uno, aunque no se dice explícitamente se ve una intención de atacar el sector no estatal o sector privado cubano. Se enuncia, es un tema que genera debate dentro de Estados Unidos, pero está claro que quieren castigar al sector privado de Cuba de alguna manera u otro e incluye amenazas en esa dirección. Se ve también que hay amenazas para aquellos individuos, aquellas personas, aquellas empresas o negocios que desde Estados Unidos y bajo licencia han estado y están hoy exportando a Cuba. Reitero, no se ve explícitamente, habrá que esperar las normas, pero hay una especie de enunciado que están amenazando a esas personas en Estados Unidos que hoy legalmente, con licencia de Estados Unidos están exportando fundamentalmente al sector privado en nuestro país. Se ve también una intención de ampliar, por ejemplo, las listas restringidas y cuestiones de ese tipo.

Randy Alonso Falcón: Que es algo incluso que ellos desde el primer día de la administración, o sea, el tema de la administración Biden unos poquitos días antes.

Carlos Fernández Cossío: Ya lo hicieron y aquí lo anuncian políticamente ahora, pero puede ser que haya más medidas en esa dirección.

Randy Alonso Falcón: Supongo que sea para seguir ampliando esa lista.

Carlos Fernández Cossío: Y hay un mensaje intimidatorio contra los cubanos que ahí residen con respecto a los viajes, que es algo que ha venido sucediendo ya de manera oportunista. Yo diría de manera cruel y sin que existe ninguna norma y ninguna política oficial que lo ampare, han corrido el rumor de que el cubano residente en Estados Unidos, si viaja a Cuba, corre el peligro de perder la residencia. Y hay mucha gente que se han espantado, que no está viajando a Cuba a ver a un familiar, a ver a los hijos, a resolver un problema con su vivienda, porque la tienen en Cuba, a un tratamiento médico por temor que le ha inculcado de que si viene a Cuba no puede regresar a Estados Unidos. Algo que no ha sucedido, que de suceder implicaría un acto discriminatorio muy severo, porque en Estados Unidos hay residentes de múltiples nacionalidades y tendrían que tomar una medida muy específica y muy discriminatoria contra los cubanos en esta dirección, lo que implicaría una traición adicional. Ya ellos, a los cubanos que invitaron, a los que le han dado un trato privilegiado entrando por la frontera, los están traicionando, respaldando todas las acciones antinmigrantes, incluyendo la cárcel de caimanes que han hecho en la Florida, que se ve que es una cosa atroz, pero donde pueden terminar cubanos porque es la política de este gobierno, y los políticos anticubanos se han sumado calladamente, pero se han sumado y son cómplices de esa política.

Randy Alonso Falcón: En este caso se habla también, yo le he insistí ahorita en el tema de las amenazas hacia los estadounidenses, porque, aunque ha sido política de la administración Trump, lo fue en el mandato anterior, lo mantuvo de cierta manera la administración Biden, que reitero es inaudito que un Memorando pueda transitar de una administración como la de Trump a una nueva administración como la de Trump, sin que no haya pasado nada por el medio con una administración demócrata, nadie se lo creería en los Estados Unidos.

Carlos Fernández Cossío: No en lo esencial. Hubo cambios con Biden, pero lo esencial, que es lo que está en este Memorando se mantuvo.

Randy Alonso Falcón: Mantuvo el Memorando. Pero veo una intención particular, Cossío en el tema de ese turismo hacia Cuba que no existe. Es decir, hay acápites especiales para hablar de que no se puede hacer turismo hacia Cuba, de que van a poner más inspectores para ir a revisar los récords de las agencias y de las aerolíneas y de que hay que mantener durante 5 años todos los récords de lo que usted hizo si fue a Cuba para que fuera inspeccionado por los inspectores del gobierno de los Estados Unidos. Es un intento de amedrentar aún más a los ciudadanos norteamericanos, en ese sentido.

Carlos Fernández Cossío: Como bien planteas, turismo no existe. El ciudadano estadounidense puede viajar a cualquier país del mundo, excepto Cuba, porque su gobierno se lo prohíbe y si viaja le condiciona, le dice, donde se puede alojar, donde no, donde puede comer, si puede bailar o no puede bailar, si puede ir a la iglesia o no puede ir a la iglesia, con quién se puede relacionar y sobre todo eso tiene que tener registro. Esto no se publica para la mayoría del pueblo de Estados Unidos, pero sí hay un mensaje intimidatorio ahí para aquellos que quieran venir, porque el propósito del gobierno de Estados Unidos es cortar todo contacto de los estadounidenses y si le resultara posible del mundo con Cuba.

Randy Alonso Falcón: Es inaudito que los ciudadanos tengan que estar 5 años guardando su papelito de lo que gastaron en Cuba o lo que hicieron en Cuba, a dónde fueron en Cuba, porque se los va a revisar una institución de los Estados Unidos, pero a la vez hay en todo este Memorando, me parece elementos de continuidad. Creo que el tema del financiamiento a la subversión. El presidente Trump que salió incluso en el discurso del Congreso diciendo que había corrupción en los dineros que se destinaban a Cuba y hablaba nada más de un millón y tanto, y sabemos que son más de 20 millones, ahora firma un decreto presidencial donde dice que sí hay que seguir dando pues dinero para la subversión en Cuba.

Carlos Fernández Cossío: Y ha dicho más, ha dicho que el gobierno de Estados Unidos no tiene que estar determinando cuál es el gobierno de otro país, ni estarse entrometiendo en los asuntos de otro país, lo ha dicho el presidente, Trump, el Secretario de Estado piensa distinto, pero el presidente lo ha dicho.

Randy Alonso Falcón: Y ahora firma esta decisión, y a la vez, también hay de alguna manera especifican aún más los funcionarios supuestamente en la lista negra de los Estados Unidos, y a mucha honra estamos todos los directores, subdirectores de los medios de comunicación también en esa lista.

Carlos Fernández Cossío: Subdirectores generales de gobierno.

Randy Alonso Falcón: Subdirectores generales de gobierno, en esa lista de los prohibidos en Estados Unidos, pero es parte también de una filosofía que está dentro de la administración. Cuando se habla de la implementación, como usted decía, hay mandatos concretos a varias secretarías del gobierno de los Estados Unidos para la implementación de este Memorando.

Carlos Fernández Cossío: Exactamente.

Randy Alonso Falcón: Así es como lo han organizado. Cuando se habla también de alguna manera, hablan de algunas excepciones en los tratamientos en la política hacia Cuba, ya habla de algunos elementos, de algunas políticas que son importantes para Estados Unidos, que son elementos de Seguridad Nacional, pero hablan sobre todo también de preservar financiamientos y gestiones de su embajada en Cuba. Hay interés entonces en ese gobierno, en ese trabajo de su embajada en este país.

Carlos Fernández Cossío: Hasta hoy parece que sí.

Randy Alonso Falcón: Son parte de los elementos que un poco marcan este Memorando que fue dado a conocer el pasado 30, que tiene el Memorando y también una hoja un poco de explicación hacia los ciudadanos norteamericanos que muchas veces ni siquiera conocen precisamente de eso, mucho menos incluso ciudadanos en español, porque una de las cosas que primero que hizo la Casa Blanca fue eliminar su página en español en el gobierno de la administración Trump. Si fuéramos a pensar en qué otros elementos pudieran distinguir un poco este Memorando o qué espíritu permanece en este en este Memorando, qué cosa lo distingue de la política de Estados Unidos hacia nuestro país.

Carlos Fernández Cossío: Antes de eso hacer una mención porque mencionaste que ellos mantienen la embajada aquí. Por supuesto, al mantener una embajada aquí, nosotros mantenemos una embajada en Estados Unidos también. Y es importante que se sepa a qué se dedica nuestra embajada en Estados Unidos. Es una función parecida a la que tenemos en el resto del mundo. El objetivo de Cuba es fomentar lazos con todos los países del mundo, lazos respetuosos, y eso incluye a Estados Unidos. Desafortunadamente, el gobierno de ese país no desea que exista esa relación. Entre tanto, mientras exista la embajada, lo que hace nuestro colectivo ahí, lo que hace nuestra encargada de negocio, es tratar de fomentar conversaciones, hablar bien de los beneficios de una relación respetuosa, explicar cuál es la política exterior de Cuba, hablar sobre la cultura, el arte cubano, sobre las tradiciones de nuestro país, sobre los lazos en común que pueden existir entre los dos países, exponer las formas de cooperación que puedan existir entre los dos países, de manera estrictamente respetuosa, guiada por la Convención de Viena, y cumpliendo, por supuesto, con las leyes de Estados Unidos, como hacemos en todos los países, que respetamos las leyes de cada país. Pero ante la pregunta sobre qué papel cumple este Memorando, este documento. Esto es una plataforma política, un documento público, algo propagandístico, pero es una declaración política sobre las intenciones del gobierno de los Estados Unidos, que sirve como cobertura para las acciones que tomará y las que ya viene aplicando y en cierta medida intenta legitimar o justificar las razones por las cuales Estados Unidos actúa de esta manera contra Cuba, diciendo cínicamente, entre otras cosas, que busca el bien y trabaja para el bien del pueblo de Estados Unidos. Es al amparo de la filosofía que aquí se describe, que se aplicaron desde el gobierno anterior de Trump y se están aplicando ahora esas medidas que nosotros llamamos de reforzamiento del bloqueo y que el gobierno de Trump le llamó en su momento máxima presión económica contra Cuba, que son un conjunto amplio de medidas, entre ellas, por necesitar ejemplo, la persecución de los suministros de combustible a Cuba. No es que Estados Unidos se oponga a exportar combustible estadounidense a Cuba, es que le cae atrás e intenta impedir los suministros de terceros países a nuestro país con una efectividad importante que no logra convertir en cero lo que entra de combustible en nuestro país, pero lo encarece mucho, lo dificulta y lo retrasa con un impacto grande en nuestra economía.

Randy Alonso Falcón: Y pone multa a las navieras que se atreven a traerlo.

Carlos Fernández de Cossío: Castiga, sanciona y atemoriza a los transportistas, a las empresas transportistas, a la aseguradora y reaseguradoras. El combustible es necesario en Cuba para el transporte público. Sin combustible es muy difícil mantener el transporte público o sostenerlo en las dimensiones que lo necesita nuestro país. El combustible en las condiciones de Cuba es crucial para la generación eléctrica. No es posible hablar de los problemas que tiene Cuba hoy en la generación, y el intento de cubrir la demanda eléctrica si no se habla de la carencia de las dificultades y del costo inmenso para conseguir combustible. Es una factura que está por encima de lo que cualquier país tendría que pagar cuando sale al mercado a buscar un barco de combustible, porque además tenemos que pagar el riesgo, tenemos que pagar la exclusividad del que está dispuesto a vendernos combustible sin crédito.

Randy Alonso Falcón: Pero además cualquier barco de esos que transporte el combustible a Cuba después tiene que estar 6 meses por lo menos sin poder entrar a Estados Unidos.

Carlos Fernández de Cossío: Así sucede. Entonces es muy cínico cuando dicen que los problemas que tiene Cuba son responsabilidad del gobierno cuando hay una política agresiva dirigida a privarnos de combustible. Sin el combustible tenemos que parar parte de la producción en este país. Sin combustible no hay agricultura en el mundo que funcione más allá de la comunidad primitiva o la época feudal.

Randy Alonso Falcón: Ni muchas industrias.

Carlos Fernández de Cossío: Pero la producción de alimentos en el país está muy limitada. Sin combustible no se puede mantener un parque automotor para que recoja la basura, por poner un ejemplo en nuestra capital. De modo que hay una relación directa, no indirecta, no remota, una relación directa entre esta medida de Estados Unidos y los efectos que está sufriendo la población cubana personalmente, y de manera cotidiana cada familia cubana, solo con estos ejemplos.

Estados Unidos al incluirnos en la lista de estados patrocinadores del terrorismo no lo hace porque piense que Cuba hace terrorismo, el Secretario de Estado sabe que nosotros no practicamos el terrorismo, ni somos terroristas, lo sabe su gobierno, lo saben las agencias de aplicación y cumplimiento, lo sabe el Pentágono, lo sabe el Departamento de Estado. El motivo por el que nos ponen aquí es porque conocen que cuando un país está en esa lista, automáticamente se desatan un conjunto de medidas coercitivas que en el caso nuestro se incorporan al bloqueo, se suman al bloqueo, y que tienen un factor, un poder intimidatorio muy fuerte sobre otros países, y hemos visto en ocasiones, desafortunadamente el temor que provocan las acciones represivas de Estados Unidos, solo viendo el tema de los aranceles, y cómo reaccionan muchos gobiernos. Imagínese cuando viene esa presión para que sus instituciones financieras, sus instituciones bancarias, sus entidades comerciales privadas las amenacen con sufrir consecuencias, sufrir medidas coercitivas si entran en contacto, si tienen relación con un país que supuestamente practique el terrorismo. Todo lo dicho anteriormente tiene un impacto directo sobre la economía cubana, tiene un impacto directo sobre una industria fundamental que es el turismo porque intimida o castiga a ciudadanos de más de 40 países si viajan a Cuba.

Randy Alonso Falcón: Ya no solo prohíbe que sus ciudadanos vengan a Cuba, sino además intimida a los de otros países.

Carlos Fernández de Cossío: Intimida y toma medidas contra ellos si viajan a nuestro país. Por tanto, es muy cínico, como hace el secretario de Estado, decir que realmente los problemas de Cuba no se refieren al bloqueo económico, cuando esto tiene un impacto directo en una de las fuentes de ingreso, en lo que muchas veces hemos llamado la locomotora de la economía, que es el turismo.

Algo similar sucede con la persecución de los servicios médicos que Cuba presta, que además de la solidaridad, además del importante impacto que tienen en comunidades de decenas de países, es una fuente de ingreso legítima para nuestro país, que el gobierno de Estados Unidos se propone cortar. Y así podemos continuar sobre el conjunto de medidas, el corte de las remesas, el hecho de que se pueda tomar acción en tribunales de Estados Unidos contra un inversionista en nuestro país que legítimamente, cumpliendo las leyes de su país, las leyes cubanas y el derecho internacional, decida tener negocios en Cuba. Este documento intenta parar todo ese conjunto de medidas de agresión contra Cuba y que el secretario de Estados Unidos, incluso en videos, que se dedica a eso, intenta explicar que no es un bloqueo realmente, que se trata de la decisión de Estados Unidos de negarse a comerciar con Cuba. El conjunto de medidas que está aplicando, y no ahora, desde la administración anterior y que continuaron durante el gobierno de Biden, y que tienen tanto impacto en nuestra población, están amparadas por la filosofía que trata de impulsar un documento como este.

Randy Alonso Falcón: Todavía recuerdo aquellas palabras del presidente Obama que de alguna manera dijo, en aquel intento de cambiar la política hacia Cuba y enfrentar la Revolución por otras vías, que si algo se podía salvar en esa relación en algún momento era la posibilidad incluso de cooperar en la atención médica a terceras naciones y que Estados Unidos podría hacerlo de alguna manera. La administración Trump con el Memorando del año 17 convirtió eso en una persecución implacable contra cualquier…

Carlos Fernández de Cossío: En una demonización de un servicio prestado por Cuba inigualable, no tiene igual en el mundo entero, y que ha sido celebrado por múltiples gobiernos, por varios Secretarios Generales de Naciones Unidas, y por el presidente Obama.

Randy Alonso Falcón: Pero lo que está detrás, más que ese intento, de una administración que además ha negado la ayuda al desarrollo a prácticamente todo el mundo con sus decisiones sobre la USAID y los programas que de alguna manera contribuían al desarrollo, y ahora es el único país que no está presente en la cumbre mundial sobre financiamiento al desarrollo. Es de esperar que pueda atentar o le interese poco realmente lo que pueda pasar con las comunidades que se quedan sin atención médica por las presiones de Estados Unidos. Pero realmente la motivación fundamental en mi opinión Vicecanciller, tiene que ver con que es parte de los recursos financieros que Cuba puede tener. Es cortar todas las vías.

Carlos Fernández de Cossío: Todas las fuentes de ingreso.

Randy Alonso Falcón: ¿Y a la vez entonces ayudar al pueblo cubano?

Carlos Fernández de Cossío: Es lo cínico del planteamiento.

Randy Alonso Falcón: Que está detrás de esto. Es parte de una filosofía, como decía Cossío, que está detrás de este Memorando, un Memorando que en definitiva está diseñado, y que está señalado para arreciar la agresión y arreciar el bloqueo contra nuestro país. ¿Pero es la columna vertebral, es el documento principal, pudiéramos decir, que hoy dicta la política de Estados Unidos hacia nuestro país? De eso les propongo que hablemos en los minutos finales en nuestra Mesa Redonda con el Viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, que está esta tarde con nosotros en este programa.

El Memorando presidencial No. 5 de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que refuerza la política de máxima presión, realmente, como ellos le llamaron, de los Estados Unidos contra Cuba, recoge elementos que, como señalábamos, va destinado a sectores y a áreas en las que Estados Unidos considera están las principales fuentes de ingresos que tiene la nación cubana, y a la vez cínicamente dice, que Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba, trabaja por el bienestar del pueblo de Cuba y por la democracia, el estado derecho y el bienestar de los cubanos. ¿Pero es en su opinión, Cossío, es este Memorando la referencia fundamental hoy de la política hacia Cuba? ¿Lo que se anunció el lunes es la referencia fundamental de esa política?

Carlos Fernández de Cossío: Este es un documento, como yo decía, de plataforma política, pero es un documento público. En cierta medida es un documento propagandístico para enunciar la política de Estados Unidos. No se puede suponer que un documento público, con estas características, esté reflejando con intimidad o con total franqueza, las intenciones ni las motivaciones del gobierno de los Estados Unidos. Yo me alegro que tú hagas esta pregunta porque traje dos documentos sobre los que quiero hablar, y la pregunta encaja con eso. Si uno quiere buscar las intenciones reales, las motivaciones de Estados Unidos, hay dos documentos a los que hay que prestarle atención. Uno de ellos es bastante viejo y es un documento interno de Estados Unidos que no se elaboró para ser publicado, después se reveló o se desclasificó.

Randy Alonso Falcón: Años después.

Carlos Fernández de Cossío: Es un documento clasificado que se escribió en el Departamento de Estado, por un funcionario del Departamento de Estado de Apellido Mallory. Es un memorando que él le hace al que era entonces Secretario Asistente a cargo del hemisferio occidental de apellido Rubotón hecho en abril de 1960. Este documento expresa con franqueza la visión de Estados Unidos con respecto a Cuba, y expresa con franqueza lo que este funcionario está proponiendo para nuestro país. Y si tú me lo permites, voy a leer algunas partes del documento.

Este documento dice y voy a citar: «La mayoría de los cubanos apoyan a Castro». O sea, la mayoría de los cubanos en esa época apoyan a la Revolución, lo cual está diciendo mayoría es en democracia, la voluntad del pueblo. “No existe oposición política efectiva”. Dice el documento. O sea, está reconociendo que hay un gobierno en el poder que cuenta con el respaldo aparentemente absoluto de la población porque no hay oposición efectiva. No habla aquí de democracia. No habla aquí de derechos humanos. No puedo hablarlo porque un año y un poco antes había en Cuba una dictadura respaldada por Estados Unidos que estaba violando flagrantemente y masivamente los derechos humanos de la población cubana de manera muy criminal y brutal. Pero el documento dice más adelante, reconociendo que la voluntad del pueblo de Cuba es respaldar a la Revolución. Después dice: “El único medio previsible para perder el apoyo interno que tiene la Revolución Cubana es el desencanto y el descontento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas”. Reconocimiento brutal. Y continúa: “Deben emplearse con prontitud todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba”. Lo que conocemos casi todos los cubanos que estamos vivos. “Que logre los mayores avances en la negación de dinero y suministros a Cuba, la reducción de los salarios monetarios y reales, el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Es un documento absolutamente honesto que refleja fidedignamente lo que es el pensamiento del gobierno de Estados Unidos. Cuando uno ve este otro documento, el que sale hoy, se habla de la preocupación por el bien del pueblo de Cuba. Es lo que dice el encargado de negocio cuando se mueve por ahí. Habla de derechos humanos. Aquí no habla de derechos humanos. Aquí no habla de democracia, al contrario, lo que le preocupa es que haya democracia en Cuba y está buscando cómo quebrarla haciendo la vida más difícil a los cubanos. Esto dicho aquí es en términos reales la guía filosófica, la guía política, la guía programática de lo que ha sido y es hoy la política de Estados Unidos hacia nuestro país. Mientras esta visión persista, y persiste hoy, va a haber hostilidad contra nuestro país. No la comparte la mayoría del pueblo de Estados Unidos. Fíjese que es un documento secreto, no es un documento que no se divulga en los Estados Unidos a pesar que se desclasificó. Y estoy seguro, aunque no he conversado con él sobre eso, que el encargado de negocio aquí en Cuba cuando visita una iglesia, cuando habla con la gente por la calle, no le lee nunca este documento, ni le explica. Mire, lo que quiere Estados Unidos es hacerle la vida imposible a ustedes para que derroquen el gobierno. No creo que le esté explicando eso, aunque no me consta qué es lo que está hablando.

Randy Alonso Falcón: Cuando le preguntaron en Varadero ahora sobre la lista de los terroristas y sobre el bloqueo, la callada por respuesta, no tenía mucho que argumentar frente a eso.

Carlos Fernández de Cossío: No lo dice el Secretario de Estado, no lo dicen los políticos estos fantoches que traicionan a su pueblo o que traicionan a los que dicen representar. No hablan de esto nunca. Y esto es oficialmente lo que piensa el gobierno de los Estados Unidos. Pero hay otro documento muy importante que también desempeña un papel significativo en regir la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y es esa ley que se conoce como Ley Helms-Burton que se aprobó en 1996, y si tú me lo permites también me gustaría leer algunos pedazos de lo que se dice en esa Ley en el título 1.

Randy Alonso Falcón: Que Mallory no está citado en el Memorando, pero Helms y Burton, la Ley de Helms-Burton sí está varias veces citada en este Memorando de Trump.

Carlos Fernández de Cossío: Y la Ley Helms y Burton no cita a Mallory tampoco, pero aquí dice, porque reitero, el Secretario de Estado ha dicho, los políticos anticubanos repiten que el bloqueo realmente no tiene un impacto y que realmente se trata solo de que Estados Unidos se niega a negociar con Cuba y Cuba puede negociar con el resto del mundo. Curiosamente, hay hasta personas en Cuba aparentemente bien instruidas e informadas que repiten esta tontería.

Dice el documento en la ley, en el segundo párrafo del documento: “El presidente debe promover y dar instrucciones al representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas para que proponga y procure un embargo internacional obligatorio contra el gobierno de Cuba”. O sea, no es que Estados Unidos no quiera comerciar con Cuba, es imponer en lo que han fallado, han fracasado rotundamente en el Consejo de Seguridad, un embargo internacional obligatorio contra Cuba. Pero el documento dice, además, el documento estipula que el presidente debe estimular a otros países a que restrinjan las relaciones comerciales y crediticias con Cuba. O sea, no es que lo digamos nosotros, lo dice la ley de Estados Unidos. El presidente que no haga esto está incumpliendo con la ley, o sea, el que no estimule a otros gobiernos a que rompan sus relaciones comerciales con Cuba. La ley continúa, dice: “El secretario de Estado deberá asegurar que el personal diplomático de los Estados Unidos en el exterior comprenda y en sus contactos con funcionarios extranjeros les comunique las razones del embargo económico de los Estados Unidos contra Cuba e inste, una palabra fuerte, a los gobiernos extranjeros a que cooperen de forma más eficaz en dicho embargo”. Reitero, esto no lo dice Cuba, es tarea del Secretario de Estado decirles a todos sus diplomáticos en todos los países. Imagínense la cantidad de recursos humanos, de recursos financieros, de los presupuestos de las embajadas, que están dedicados a la única tarea de pedirles a los demás gobiernos que se sumen de manera efectiva al bloqueo contra Cuba.

La resolución dice también: “Que después del 1ro de enero de cada año, el presidente presentará a los comités del Congreso pertinentes un informe sobre el comercio de otros países con Cuba y la presentación de asistencia por estos a la Isla en el periodo de 12 meses”. Esto es cada año. Si se está cumpliendo la ley, cada año hay un informe a nombre del presidente a varios comités, que está describiendo las relaciones comerciales de Cuba con terceros país. Pero cada uno de estos informes, según la ley: “Contendrá una descripción de toda la ayuda bilateral prestada a Cuba por otros países, incluida la ayuda humanitaria”. Y uno se pregunta: qué le importa a Estados Unidos la ayuda que un país le preste a Cuba, sobre todo a la humanitaria. “Tiene que tener una descripción del comercio de Cuba con otros países, incluida la identificación de los socios comerciales de Cuba y la magnitud de ese comercio. Tiene que incluir, además una descripción de todas las empresas mixtas establecidas o en estudio de nacionales y firmas comerciales de otros países que guarden relación con instalaciones cubanas, incluida una identificación de la ubicación de esas instalaciones”.

Todos estos informes son todos los años. Uno se pregunta, cuánta gente tiene que dedicarse a redactar esto.

Randy Alonso Falcón: Yo recuerdo que los FAC tenía más personal dedicado a aplicar el bloqueo contra Cuba que a perseguir la finanzas de Osama Bin Laden y los supuestos terroristas que atacaron Estados Unidos.

Carlos Fernández de Cossío: Y uno se preguntará cuántos congresistas se lo leerán, porque esto es información enjundiosa. “Debe tener una determinación del monto de la deuda contraída por el gobierno cubano con cada país. Una descripción de las medidas tomadas para garantizar que las materias primas y los productos semielaborados o elaborados en instalaciones cubanas en que participen nacionales de otros países no entren en el mercado de Estados Unidos”. O sea, que es extremamente detallado y yo estoy solo leyendo algunos ejemplos, para obligar al gobierno de los Estados Unidos a aplicar un cerco absoluto de la economía cubana.

Se dice que cuando a Kennedy, el presidente Estados Unidos, le pusieron delante firmar el bloqueo en 1962, él dijo: “pero si vamos a hacer esto, esto equivale, ya mejor hacemos un bloqueo naval”. ¿Y qué le argumentaron? No hace falta si con lo que estamos haciendo, de hecho, ya estamos haciendo un bloqueo total a Cuba. Y entonces el Secretario de Estado se llena la boca diciendo que realmente no hay un bloqueo a Cuba, y muchas personas en Estados Unidos, y reitero algunos en Cuba se les ocurre decir la tontería de que esta política tan absoluta, tan precisa, tan consistente y prolongada no tiene impacto real en el desempeño de la economía cubana. ¿Qué país del mundo es capaz de sobrevivir pacíficamente como sobrevive Cuba con un desafío como este? ¿Qué país es capaz de aguantar una guerra tan abierta? Porque esto es una guerra económica. Estos dos documentos sí son referencias claras de cuál es la política de Estados Unidos contra Cuba, más que este Memorando y que el anterior.

Randy Alonso Falcón: Aunque Helms y Burton en su documento financiado por la Bacardí, por cierto, no lo menciona, la esencia de lo que está en la Helms-Burton es precisamente el documento de Mallory.

Carlos Fernández de Cossío: Por eso hay que verlos de conjunto.

Randy Alonso Falcón: Y la esencia de lo que está en este Memorando pasa por esos pronunciamientos de política. De hecho, hay un párrafo, un acápite del propio Memorando de este lunes, Cossío que dice: “Apoyar el embargo económico, ellos le dicen embargo al bloqueo, contra Cuba descrito en la sección 47 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, la Ley Helms-Burton, incluso oponiéndose a medidas que exigen el fin del embargo en las Naciones Unidas y otros foros internacionales y mediante informes periódicos sobre si existen las condiciones para un gobierno de transición en Cuba, que es otra de las condiciones que pone la ley Helms-Burton. Es decir, no se contentan solo con que se aplique a raja tabla la Ley Helms-Burton contra Cuba, sino que hay que oponerse en Naciones Unidas y en todos foros internacionales a cualquier pronunciamiento que sobre el bloqueo contra Cuba se ejecute. Algo en lo que han fracasado ya por 30 años.

Carlos Fernández de Cossío: Han fracasado en la meta que se traza Mallory, pero no debemos equivocarnos, el impacto es real, el daño es real. La angustia de la población es explicable, el resentimiento de la población es explicable por las carencias en el transporte, cuando uno tiene que ir al trabajo o llevar a los muchachos a la escuela, cuando tiene lo que estamos experimentando ahora, la carencia de suministro eléctrico, cuando viene el apagón, por supuesto que genere irritación. Ese es el propósito. Lo describe de manera muy sintética este Memorando de 1960, es el propósito que están buscando. Por tanto, el impacto es severo sobre la población cubana y cruel. El fin es el que no han podido cumplir. Es un propósito fallido de raíces históricas, propósito de apoderarse de Cuba, de tener la capacidad de determinar cuál es el destino de la nación cubana, que es un fenómeno, nosotros decimos muchas veces singular, porque la agresividad de Estados Unidos en nuestra región es común: golpes de estado, usurpación de territorio, a México le robó 43% o más de su territorio. En el caso nuestro no ha robado territorio, aunque ocupa un pedazo del territorio. En el caso nuestro ha habido consistentemente a lo largo de la historia de Estados Unidos y se encuentra en documentos históricos propios de Estados Unidos y de Cuba, una sensación, una convicción consciente o no entre los políticos de Estados Unidos, de que Cuba le pertenece o que por lo menos ellos tienen un derecho y una autoridad para determinar cuál debe ser el destino de Cuba. El problema está en que eso choca con un pensamiento bien arraigado en nuestra población, firmemente defendido por nuestra población de que el destino de Cuba le corresponde a los cubanos. Nosotros sí creemos verdaderamente en los derechos soberanos y en la libre determinación. Ese es un derecho que nosotros sí defendemos y vamos a defender y choca con esta realidad de Estados Unidos.

Randy Alonso Falcón: Uno se impregna de ese mismo pensamiento Cossío, cuando ve que el mismo día que se apruebe el Memorando contra Cuba, Estados Unidos aprueba un Memorando presidencial también para quitar las sanciones o las medidas coercitivas que Estados Unidos tenía contra Siria, y entra a negociar con un gobierno que hasta hace tres meses antes, declaraba como terrorista. O que hoy el presidente Trump diga que ha sostenido conversaciones muy cordiales y que aprecia mucho sus conversaciones con el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, un país con el que tuvo una guerra y donde además dejó millones de muertos en ese país y que es un país socialista como Cuba.

O sea, uno aprecia precisamente ese hecho, que detrás de todas estas decisiones hay una inquina particular de esa nación, o de los gobiernos de esa nación, porque no lo es, de su pueblo, contra esta pequeña Isla del Caribe.

Carlos Fernández de Cossío: Ni siquiera de todos los políticos, ni siquiera de todos los gobernantes. Ha primado, pero no se puede decir que sea reflejo del sentimiento de la mayoría de los Estados Unidos, ni siquiera de la mayoría de los políticos de Estados Unidos. Aún cuando tengan discrepancia con nuestro sistema político, nuestro sistema social, tengan discrepancias políticas, ideológicas, pero no comparten, ni que haya un derecho de Estados Unidos a regir el destino de Cuba y mucho menos comparten que se aplique una política tan cruel y tan despiadada contra nuestra nación.

Randy Alonso Falcón: Cuando se ve toda esta esencia del Memorando, cuando se ven las declaraciones que ha hecho el Secretario de Estado, Marco Rubio, que realmente ha sido el vocero, el impulsor y el que ha asumido el papel, ya que el presidente Trump está muy, podemos decir, ocupado en sus debates con Elon Musk y en sus problemas de los cohetazos contra Irán y otras políticas, pudiéramos decir, más propias de su estilo personal. Cuando uno ve lo que ha ocurrido y por supuesto el impacto que ha tenido en los medios de Miami, en la política de Miami. ¿Qué reflexión pudiéramos hacer, como pueblo cubano, como gobierno cubano frente al desafío o al intento de desafío que representa un Memorando como este? En momentos en que además, uno siempre piensa, tampoco me parece muy casual que haya sido 30 de junio entrando al verano en medio de las enormes dificultades que tiene el país con la electricidad y con el acceso al combustible. ¿Cuál es la reflexión final que puede transmitirnos en esta Mesa Redonda?

Carlos Fernández de Cossío: Hablamos de que una de las motivaciones podía ser la intimidación al pueblo cubano y de ahí la coyuntura del momento que lo hace. No es el primer momento de hostilidad de Estados Unidos, es un momento de una gran hostilidad, en un momento muy complejo, muy difícil para nuestro país. Pero nosotros hemos superado momentos anteriores, en la década de los 60 era una etapa de mucha vulnerabilidad para nuestro país, no teníamos el grado de organización, el grado de conciencia, el grado de éxito, una obra hecha por el país, y nosotros hoy tenemos una experiencia acumulada que no teníamos en aquel momento. Nosotros tenemos la capacidad de superar este momento. Nos va a costar trabajo, como dijo el Primer Secretario ayer, cuando salió este Memorando. No hay duda que va a haber impacto, pero naturalmente no nos van a doblegar. Nuestro país tiene la capacidad, tiene la organización, tiene la sabiduría, tiene la experiencia para superar un momento difícil como este y la historia demostrará que así será.

Randy Alonso Falcón: Le agradezco muchísimo, Vicecanciller haber podido intercambiar con usted sobre este nuevo Memorando del gobierno de los Estados Unidos, que no es nuevo, es una reedición ya de lo que la administración Trump en el 2017 dictó hacia Cuba y que abrió el camino a esas 243 medidas de las cuales usted describió las más importantes en la jornada de hoy, pero que constituyen la esencia de la aplicación del Memorando de Mallory y de la Ley Helms-Burton como piedras angulares de la política de Estados Unidos hacia Cuba; más agresión, más odio, más medidas coercitivas contra Cuba, es lo que promete y lo que propone este gobierno frente a un pueblo que no se ha doblegado, frente a un pueblo que ha sabido enfrentar las dificultades, frente a un pueblo que todos los días piensa en cómo poder salir de ese cerco y desarrollarnos, que es la aspiración, en definitiva, de todo un pueblo que ha sabido hacerlo a lo largo de muchas décadas.

Yo le agradezco a usted y por supuesto al esfuerzo que nuestros diplomáticos que están reunidos, por cierto, en estos días en La Habana, todos nuestros embajadores, pues hacen día a día por llevar esa verdad de Cuba y llevar esa lucha del pueblo cubano todos los días también en otros escenarios del mundo.

Seguiremos en combate. No hay otra alternativa frente a la agresión y frente al bloqueo. La dignidad y también el espíritu de lucha de nuestro pueblo son las únicas armas, las ideas y la verdad con las que contamos.

Nos vemos en una nueva Mesa Redonda. Muy buenas noches. (ALH)

