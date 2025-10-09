Industria nacional garantiza calentadores de aire regenerativo para las centrales termoeléctricas

La fabricación de los calentadores de aire regenerativo (car) que necesitan las centrales termoeléctricas (CTE) del país es asumida por la Empresa Filial de Producciones Mecánicas de Palma Soriano.

Respecto a los requerimientos técnicos de esos componentes, Ulianolin Céspedes Borrero, director de Desarrollo de la entidad, declaró a Granma que se producen «con altos estándares de calidad y precisión, ya que son imprescindibles para el funcionamiento de las calderas, al ser de accionamiento continuo para recuperar parte de la energía provocada por la combustión en los hornos».

Este año, los especialistas de la planta perteneciente al Grupo Empresarial AzCuba recuperaron el eje del rotor de esos calentadores, «con un impacto directo en la sustitución de importaciones y el consecuente ahorro de divisas que pueden ser destinadas a la adquisición de otras partes y piezas que aquí no se producen», aseguró. El ingeniero, al exponer los resultados en la confección de las juntas de expansión que se emplean en conductos de gases y aire caliente, argumentó la importancia de estos, explicando que «absorben las dilataciones por el efecto de la temperatura».

Precisó, además, que se trabaja de manera coordinada con las CTE para suplir los ventiladores de las calderas y las tuberías de evaporación, «así como con la industria del Níquel –devenido importante cliente–, y los centrales azucareros que reciben machetes para los molinos, agregados para los clarificadores y tachos, distribuidores de las mesas alimentadoras y otros componentes», concluyó Céspedes Borrero.

