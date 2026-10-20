A partir del 20 de octubre de 1868, el insigne patriota, Pedro Figueredo, compositor del Himno Nacional, legaba un símbolo de independencia que contribuiría a reafirmar la cultura cubana, y mostraba la determinación del pueblo de defender su identidad y emancipación.

La fecha del 20 de octubre tiene para el pueblo de Cuba gran connotación patriótica y revolucionaria. Ese día de 1868, luego que el Ejército Libertador lograse su entrada victoriosa en Bayamo, el insigne patriota, Pedro (Perucho) Figueredo, compositor del Himno Nacional, legaba a las presentes y futuras generaciones un símbolo de independencia que contribuiría a reafirmar la cultura cubana, y al mismo tiempo la determinación del pueblo de defender su identidad, y emancipación.

Ese himno es resultado del heroísmo y la decisión de combate de los cubanos frente a los invasores, entonces, los colonialistas españoles. Y tuvo su máxima expresión de dignidad, coraje y patriotismo acompañando el incendio de la ciudad de Bayamo en enero de 1869 durante la Guerra de los Diez Años, acción que mostró la inquebrantable determinación de ser libre, antes de esclavos, a cualquier precio en sacrificio.

Y a lo largo de estas centurias ello ha constituido un baluarte de la salvaguarda de la soberanía.

Así mismo, el aguerrido himno, su canto de rebeldía está presente en cada ocasión que la Patria lo precisa. También es protagonista en eventos, reuniones, y actos de conmemoración de efemérides del país.

Su origen está estrechamente vinculado a las gestas independentistas cubanas, desde la epopeya del 68, su continuidad durante la Guerra Necesaria del 95, y las luchas sociales y políticas durante la denominada “era republicana”, hasta la contienda liderada por el máximo líder Fidel Castro, que dio al trasto con el régimen sanguinario de Fulgencio Batistas, en 1959.

Y sigue siendo junto a la bandera de la estrella solitaria, un símbolo de batalla y defensa de los más preciados principios y valores del pueblo de Cuba, la soberanía nacional, la solidaridad, justicia y paz.

Hoy, millones de cubanos dentro y fuera de la Isla rinden tributo a la fecha del 20 de octubre, instituida en 1980, a lo largo y ancho del territorio, como Día de la Cultura Cubana.

Y a pesar del complejo escenario de recrudecimiento vil del bloqueo de EE. UU contra nuestra tierra, por doquier, en plazas, parques, centros culturales e instituciones sociales, se entonan las estrofas del Himno Nacional acompañado de Bandera Cubana, ambos símbolos representativos de nuestra identidad, y profundo amor a la Patria.

Foto: TV Santiago

Aixa Alfonso Guerra/ Tribuna de La Habana

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