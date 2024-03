Exige Cuba en Ginebra cese del fuego inmediato en Gaza

Hano Ganer (Rear, C) and Taylor Ganer (Center Right) look through the ashes of their family’s home in the aftermath of a wildfire in Lahaina, western Maui, Hawaii on August 11, 2023. A wildfire that left Lahaina in charred ruins has killed at least 67 people, authorities said on August 11, making it one of the deadliest disasters in the US state's history. Brushfires on Maui, fueled by high winds from Hurricane Dora passing to the south of Hawaii, broke out August 8 and rapidly engulfed Lahaina. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

El embajador Juan Antonio Quintanilla, representante permanente de Cuba en Ginebra, aludió a la catástrofe humanitaria provocada por Israel en Gaza durante los últimos cinco meses. Durante su intervención referente al informe sobre la labor de la OIT en relación con la crisis en el territorio palestino ocupado, el diplomático mencionó el asesinato de más de 30 000 palestinos, la destrucción del 70% de las viviendas y el desplazamiento forzado de cerca de dos millones de personas. "Nada puede justificar semejante barbarie. Demandamos el cese del fuego inmediato y permanente, así como la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, sin restricciones", afirmó el representante cubano. Quintanilla denunció que la situación actual en los territorios palestinos es consecuencia de décadas de prácticas israelíes de ocupación ilegal y colonización, en flagrante violación de los derechos inalienables de ese pueblo en su propio territorio. Sumado a ello, el prolongado irrespeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluidas numerosas resoluciones de la ONU. "El apoyo de Cuba a la causa palestina es claro e invariable. Exigimos una solución amplia, justa y duradera del conflicto, que garantice el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", dijo el diplomático. Reiteró el rechazo de Cuba a la muerte de civiles y personas inocentes de todas las partes involucradas, sin diferenciar etnia, nacionalidad o fe religiosa, y la condena, en los términos más enérgicos, de los asesinatos de civiles, especialmente de mujeres, niños y trabajadores humanitarios del sistema de Naciones Unidas. También transmitió la denuncia de La Habana a los bombardeos indiscriminados contra la población en Gaza y la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructura civil, y la privación de los servicios de agua, electricidad y combustible, catalogados como graves violaciones del derecho internacional humanitario. (ALH) Tomado de Cubadebate

