Finaliza XI Congreso Cubano de Diabetes

La Diabetes mellitus en el adulto mayor es uno de los temas a debatir hoy en la jornada final del XI Congreso Cubano de Diabetes que sesiona en La Habana con la asistencia de delegados nacionales y latinoamericanos.

La obesidad, diabetes y el síndrome cardiovascular, renal, hepático, metabólico; y la Epidemiología y diagnóstico de la enfermedad renal diabética son tópicos a debatir entre los delegados de Honduras, El Salvador, México, Ecuador y el país anfitrión.

Esta jornada también permitirá reflexionar sobre Escala de riesgo de la salud bucal en el paciente con diabetes y Avances en el diagnóstico temprano y tratamiento de la retinopatía diabética en la era de la inteligencia artificial.

Antes del cierre del congreso, algunos especialistas recibirán reconocimientos Por la Obra de la Vida 2025, y otros premios relacionados con la temática que investigan, dijo la presidenta del comité organizador, Silvia Elena Turcio, en declaraciones a Prensa Latina Radio.

El XI Congreso Cubano de Diabetes, también incluye el IV Simposio Internacional Cuba-México de Obesidad y el II Encuentro de endocrinólogos extranjeros formados en Cuba.

Nuestra mayor expectativa es que al cerrar las puertas del cónclave se haya logrado elevar la capacitación de nuestros profesionales en las temáticas relacionadas con la diabetes y con la obesidad para elevar la calidad de vida de los pacientes, concluyó Turcio. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

