Cuba Destacados

El teléfono fijo da la hora

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Hora #Teléfonos fijos
Esta es una novedad no es muy conocida, por lo cual le recomendamos leer esta nota.

Sí no tenernos un reloj, ni a quién preguntar la hora, y tampoco contamos con nada más para saberla, pero disponemos de un teléfono fijo, podremos resolver el problema en cualquier momento del día, noche o madrugada.

Se trata de un servicio habilitado en los aparatos de telefonía fija que no es necesario solicitar.

Cada vez que hagamos la consulta, recibiremos la información con toda precisión.

Sí necesitas saber la hora exacta, y tienes un teléfono fijo,  es muy fácil, pues solo debe marcar *30# y será suficiente.

Arturo Chang/ Trabajadores

Post Views: 2

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas

Ciencia en La Aurora de Matanzas: el príncipe de nuestros periódicos

Luis Ernesto Martínez González
Destacados Matanzas

Conmemoran 80 aniversario de la independencia de Vietnam en escuela unionense

Roxana Valdés Isasi
Cuba

Los CDR celebrarán sus 65 años 

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba Destacados

El teléfono fijo da la hora

Destacados Matanzas

Ciencia en La Aurora de Matanzas: el príncipe de nuestros periódicos

Destacados Matanzas

Conmemoran 80 aniversario de la independencia de Vietnam en escuela unionense

Matanzas

Intensa actividad cultural en el verano