El teléfono fijo da la hora

Sí no tenernos un reloj, ni a quién preguntar la hora, y tampoco contamos con nada más para saberla, pero disponemos de un teléfono fijo, podremos resolver el problema en cualquier momento del día, noche o madrugada.
Se trata de un servicio habilitado en los aparatos de telefonía fija que no es necesario solicitar.
Cada vez que hagamos la consulta, recibiremos la información con toda precisión.
Sí necesitas saber la hora exacta, y tienes un teléfono fijo, es muy fácil, pues solo debe marcar *30# y será suficiente.
Arturo Chang/ Trabajadores