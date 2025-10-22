Cuba

Emite Centro de Pronósticos Aviso sobre la tormenta Tropical Melissa

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología #Cuba #Tormenta Tropical Melissa

Durante las últimas horas Melissa mantuvo su lento movimiento sobre aguas del mar Caribe central, con poco cambio en su intensidad.

Sus áreas de tormenta se muestran un poco más organizadas, extendidas sobre gran parte de la zona centro -oriental del mar Caribe, República Dominicana y Puerto Rico. Su región central se ha localizado algo más al nordeste de su posición anterior y a las seis de la mañana se estimó en los 14.3 grados de latitud Norte y los 73.6 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 495 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

En el transcurso de las próximas horas se espera que este sistema continúe disminuyendo su velocidad de traslación, inclinando gradualmente su trayectoria al noroeste y luego al norte-noroeste. Las condiciones oceánicas y atmosféricas serán favorables para su gradual intensificación.

Con información de Insmet

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba

Canciller denuncia campaña de desinformación y presiones a terceros países para que varíen su postura de apoyo a resolución cubana contra el bloqueo

Redacción TV Yumurí
Cuba

Sunwing impulsa el turismo canadiense hacia Cuba y el Caribe en la temporada invernal 2025-2026

Redacción TV Yumurí
Cuba

Auxilia PNR durante operativo a mujer enferma

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba

Emite Centro de Pronósticos Aviso sobre la tormenta Tropical Melissa

Cuba

Canciller denuncia campaña de desinformación y presiones a terceros países para que varíen su postura de apoyo a resolución cubana contra el bloqueo

Cultura

Teatro Icarón a las puertas de un nuevo estreno

Cuba

Sunwing impulsa el turismo canadiense hacia Cuba y el Caribe en la temporada invernal 2025-2026